Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft het proefprogramma uitgebreid waarmee sommige gebruikers Xbox Series X- en Series S- consoles kunnen reserveren en kopen.

Zoals aangekondigd opTwitter , breidt het bedrijf nu het Console Purchase Pilot-schema, dat voor het eerst op 11 mei debuteerde, uit naar een nieuwe golf van Amerikaanse gebruikers van het Xbox Insider-programma die zich registreren via een Xbox One of Windows 10.

"Het is met opwinding dat we vandaag de beslissing delen om deze pilot voor console-aankoop uit te breiden en uit te breiden naar een nieuwe golf. We hebben een extra batch inkomende console-inventaris toegewezen, genoeg om vluchtregistraties opnieuw te openen in de Xbox Insider Hub," Microsoft uitgelegd op Reddit .

Dit komt nadat de eerste golf van beschikbaarheid binnen 48 uur was gevuld, waarbij gebruikers die tijdens de eerste proefrun een console hebben gemist, zich automatisch hebben aangemeld voor deze laatste.

We hebben al precies uitgelegd wat het is en hoe u zich kunt aanmelden voor het Xbox Insider-programma , maar in wezen is dit de manier van Microsoft om gebruikers in staat te stellen enkele functies uit te testen die nog niet live zijn gegaan voor de bredere gebruikersbasis.

Als onderdeel van het plezier ontvangen de deelnemers soms beloningen, kortingen en de kans om nieuwe games vroeg uit te proberen - en in dit geval is het de kans om een Series X/S op te halen.

Nu Microsoft laat doorschemeren dat de Xbox Series X-voorraad in ieder geval deze maand, en ook juni, kort zou zijn, is het waarschijnlijk een van de meer realistische wegen om te verkennen bij het zoeken naar de console.

Geschreven door Conor Allison.