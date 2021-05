Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse retailer Game biedt veel op de volgende generatie Xbox Series S. Als je een oude console inruilt, kun je er een kopen vanaf slechts £ 39,99.

In tegenstelling tot de PS5 en Xbox Series X, is de voorraad van de Series S direct beschikbaar en dat heeft Game ertoe gebracht dit geweldige aanbod te doen.

De deal is beschikbaar tot 14 juni en geeft je de mogelijkheid om een PS4, Xbox One of Nintendo Switch in te ruilen.

Het bedrag dat de nieuwe Xbox Series S gaat kosten, is afhankelijk van de console die u ruilt. Als je bijvoorbeeld een Nintendo Switch inruilt, betaal je slechts £ 39,99 voor de Series S. Een PS4 Pro 1TB betekent dat je slechts £ 49,99 hoeft te betalen, hetzelfde geldt voor een Xbox One X 1TB.

U moet de details voor andere consoles met uw eigen winkel in de winkelstraat controleren, inclusief andere prijzen. Het maximale bedrag dat u voor de Xbox Series S moet betalen, is echter £ 99,99.

De aanbieding is alleen beschikbaar in echte winkels, niet online. U kunt hier meer informatie vinden .

De Xbox Series S is de kleinere, minder krachtige console in de next-gen Xbox-reeks. Het kan echter nog steeds games spelen tot 4K en 120 fps. Het heeft ook veel toeters en bellen die de laatste generatie Xbox-consoles niet hebben.

Het is een uitstekende instap in de next-gen gaming, zoals je kunt lezen in onze recensie hier .

Geschreven door Rik Henderson.