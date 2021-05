Xbox en Bethesda E3-evenement naar verluidt gepland voor 13 juni

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - E3 2021 staat voor de deur en de (meestal) jaarlijkse show begint meestal met een enorme Xbox -mediabriefing. Dit jaar is echter om een aantal redenen anders en het lijkt erop dat Xbox zijn evenement in plaats daarvan op de tweede dag van de show zal streamen.

Bovendien is het sinds de overname getipt om de E3-persconferentie van Bethesda te combineren met die van Bethesda, voor een enorme dubbele shindig.

Het door de E3 geïnspireerde evenement vindt plaats op 13 juni, aldus Jeff Grubb van VentureBeat.

Zoals gerapporteerd door VGC , zei hij het volgende tijdens zijn laatste Twitch-stream : "Microsoft zou het ons zeker deze week moeten vertellen en die dag zal 13 juni zijn, dus zondag 13 juni.

"En ik denk dat het morgenochtend zal zijn in Amerika ... ik kan het me niet uit mijn hoofd herinneren, ik denk dat het 10 uur Pacific Time is [13:00 ET / 18:00 BST], maar ik zou het mis kunnen hebben."

Dit valt ook samen met Summer Game Fest , een rivaliserend online evenement waarvoor ook Xbox is aangemeld.

In termen van wat we kunnen verwachten, hopen we meer te horen over Starfield - de sci-fi RPG Bethesda die voor het eerst werd aangekondigd op E3 2018. Het zou echter te vroeg kunnen zijn voor iets definitiefs op Elder Scrolls 6 .

Geschreven door Rik Henderson.