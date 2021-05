Dolby Vision-gaming toegevoegd aan Xbox Series X / S ... opnieuw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Insiders hebben nu toegang tot Dolby Vision- gaming. Opnieuw.

De functie is uitgerold naar Alpha Ring-insiders om te testen nadat deze na de laatste poging was uitgetrokken.

Die keer leek Dolby Vision te worden toegepast op elke HDR-game, niet alleen op games die het uitgebreide HDR-formaat daadwerkelijk ondersteunen. Het is verwijderd en deze nieuwste versie is blijkbaar stabieler.

Larry Hryb, AKA Major Nelson, tweette de uitrol eerder vandaag, vrijdag 14 mei.

Maak je klaar om je game-ervaring te transformeren met beelden met een volledig spectrum! Deze week uitrollen naar Xbox Insiders: Dolby Vision voor gaming op Xbox Series X | S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG - Larry Hryb (@majornelson) 14 mei 2021

"Dolby Vision laat gamers meer van hun favoriete games zien, terwijl ze de gameplay nivelleren met helderdere highlights, een scherper contrast en levendigere kleuren", zegt Dolby in een officiële blurb.

"Epische werelden - zoals weelderige regenwouden, verlaten oorlogsgebieden of futuristische neonsteden - worden in meer kleur tot leven gebracht. Dolby Vision kan het gemakkelijker maken om tegenstanders te zien die zich in de schaduw verbergen en verborgen aanwijzingen te vinden door meer contrast en betere helderheid in zowel lichte als donkere scènes. En omdat Dolby Vision-games automatisch worden toegewezen aan elk scherm met Dolby Vision, zie je altijd het best mogelijke beeld dat beschikbaar is. "

Dolby Vision verschilt enigszins van het HDR10-formaat dat door de meeste games wordt gebruikt. Het past zich aan de beste HDR-instellingen per scène aan, in plaats van een algemene HDR-instelling toe te passen. Het vereist een voor Dolby Vision geschikte tv om te werken.

Er is nog geen woord over wanneer het kan aankomen in een niet-Insider-update.

