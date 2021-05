Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Xbox-team heeft misschien de afgelopen 20 jaar een aantal van de grootste gamefranchises ter wereld gemaakt, waarbij Halo en Gears of War populair zijn geworden, maar het is eerlijk om te zeggen dat het nooit echt de mobiele ruimte heeft veroverd.

Dat zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom Xbox Games Studios zojuist een partnerschap heeft aangekondigd met Tencent, met name de dochteronderneming van de Chinese gigant Timi, om samen gameprojecten te verkennen.

Hoewel er niets in de officiële aankondiging staat dat expliciet bevestigt dat het de bedoeling is om aan mobiele titels te werken, is dat de kern van het werk van Tencent, dus we zouden behoorlijk verrast zijn als het anders zou blijken.

Timi is, hoewel redelijk stil als je niet in zijn dominante territoria bent, een van de grootste ontwikkelaars ter wereld qua omzet, en heeft gewerkt aan een aantal enorm populaire mobiele titels, waaronder Call of Duty: Mobile, dat enorm stijgt.

Welke franchises er in het nieuwe partnerschap voor het oprapen liggen, is momenteel onbekend, en pure mobiele titels vertegenwoordigen een interessante vraag voor Xbox - zouden het niet liever mensen zijn die zich hebben aangemeld voor Xbox Game Pass Ultimate en gewoon games van consolekwaliteit naar hun telefoons toch?

Toch zullen we waarschijnlijk later meer te weten komen over de deal, wanneer projecten daadwerkelijk in beweging zijn en er iets meer te kondigen is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.