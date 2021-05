Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft de details van de update van mei voor Series X en Series S aangekondigd , waarbij Quick Resume grote verbeteringen heeft ondergaan en audio passthrough eindelijk debuteert voor mediastreaming-apps.

Quick Resume, waarmee gebruikers kunnen pauzeren, hervatten en schakelen tussen meerdere games op de next-gen consoles, heeft sinds de lancering een aantal inconsistente prestaties opgeleverd. Met de laatste update geeft Xbox echter aan dat zowel de snelheid als de betrouwbaarheid van de functie is verbeterd.

Er is nu ook een nieuwe optie beschikbaar om deze opgeschorte titels te groeperen, wat zou moeten werken als een tijdbesparing voor degenen die routinematig wisselen tussen dezelfde groep games. Voorheen kon het een beetje moeilijk zijn om de titel vast te stellen die u snel wilde hervatten, vooral als u graag tussen veel dingen door wilde bladeren.

Het werkt ook op dezelfde manier als andere groepen en vastgezette items op het dashboard, wat betekent dat u het aan Home kunt toevoegen, de volgorde kunt aanpassen en kunt beslissen welke tegels erin staan.

De upgrades naar Quick Resume zijn echter niet het enige opwindende nieuws dat uit de update van mei komt, met een nieuwe audio-doorvoeroptie die nu in het instellingenmenu rolt.

Voor mediastreaming-apps zoals Disney +, Sky Go, Plex of de Apple TV-app, kunnen gebruikers eindelijk de console omzeilen en hun eigen externe geluidssysteem de audio laten decoderen. Om deze functie in te schakelen, hoeven gebruikers alleen naar het scherm met audio-instellingen te gaan en ervoor te zorgen dat Passthrough toestaan is aangevinkt. Een indicator in de gids zal dan ook zichtbaar zijn bij gebruik van een compatibele media-app met ingeschakelde passthrough.

Een aantal handige visuele upgrades zijn ook in de update uitgerold. Trailers worden nu automatisch afgespeeld in de Xbox Game Pass-bibliotheek wanneer je erop gefocust blijft - wat je zou moeten besparen op het selecteren van een titel, het scrollen door beschrijvingen en het handmatig forceren van een trailer om te laden - en een aantal nieuwe dynamische achtergronden, waaronder een knipoog naar de originele Xbox startscherm op zijn 20-jarig jubileum.

Afgezien van deze merkbare veranderingen, vond Xbox ook tijd om ouderlijk toezicht voor multiplayer-games aan te passen en de iOS- en Android-app te verfijnen.

De update zou momenteel naar alle Series X / S-consoles moeten worden uitgerold, maar gebruikers hebben ook de mogelijkheid om te proberen deze handmatig te activeren vanuit het instellingengedeelte.

Geschreven door Conor Allison.