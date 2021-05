Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xboxs Game Pass Ultimate biedt een geweldige verzameling games die allemaal beschikbaar zijn om te spelen tegen een maandelijks abonnement. Op deze manier heb je momenteel toegang tot meer dan 100 verschillende games voor pc en Xbox en het is ook doodeenvoudig in gebruik.

Met deze truc kunt u echter toegang krijgen tot de service en nog meer besparen terwijl u dit doet. Je krijgt ook toegang tot zowel EA Play als Xbox Game Pass voor dezelfde prijs. Dit betekent nog meer gamen tegen lage kosten - slechts £ 20 of $ 30, afhankelijk van of u zich in het VK of de VS bevindt.

Het proces omvat in wezen het verkrijgen van een abonnement van 12 maanden op EA Play van Amazon voor de zeer redelijke prijs van £ 20 of $ 30.

squirrel_widget_4452436

Voordat u dat doet, kunt u het beste deze stappen volgen:

Neem een abonnement op Game Pass Ultimate voor $ 1 of £ 1 Koop het jaarabonnement op EA Play van Amazon met behulp van de bovenstaande widget Zodra u die code heeft, kunt u deze hier inwisselen op de Microsoft-website Speel games tot je hart tevreden is

Door EA Play op deze manier in te wisselen, krijg je automatisch vier maanden Xbox Game Pass Ultimate voor Xbox en pc.

Gebruikers op Amazon hebben in de recensies van het EA Play-abonnement opgemerkt dat je deze deal kunt stapelen. Als je meerdere codes voor EA Play koopt, kun je de voordelen stapelen en voor drie jaar Game Pass Ultimate krijgen voor deze spotprijs.

Beste pc-games om te kopen 2021: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen Door Adrian Willings · 6 mei 2021

Het is de moeite waard om de FAQ-paginas te bekijken voor meer informatie over hoe Game Pass en EA Play samenwerken met verschillende accounts.

Geschreven door Adrian Willings.