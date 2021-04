Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft zijn Xbox Live Gold-lidmaatschap gewijzigd om niet langer van toepassing te zijn op gratis te spelen games. Dat betekent dat meer dan 50 titels nu echt gratis zijn en geen betaald abonnement nodig hebben om ze te spelen.

Je hebt nog steeds een gratis Xbox Live-account nodig, maar je hoeft niet te betalen voor een Gold-lidmaatschap.

Hier zijn dus de spellen die je gratis kunt spelen, inclusief een paar hoogtepunten waarvan we je aanraden om er meteen mee aan de slag te gaan.

Download gewoon een van de onderstaande games op je Xbox One of Xbox Series X / S via de Xbox Store en ga verder. Er is eigenlijk niet veel meer aan de hand.

Hoewel de onderstaande games nu beschikbaar zijn zonder Xbox Live Gold-lidmaatschap, heb je ze natuurlijk nog steeds nodig voor online multiplayer-toegang op betaalde titels, zoals FIFA 21 en Call of Duty-games die geen Warzone zijn.

Je krijgt ook elke maand verschillende volledig gratis spellen , die niet beschikbaar zijn voor niet-leden.

Als je nog steeds de behoefte voelt om je te abonneren op Xbox Live Gold, kost dit £ 6,99 / $ 9,99 per maand. Maar de meest kosteneffectieve manier om het te krijgen, is via Xbox Game Pass Ultimate , die £ 10,99 / $ 14,99 per maand kost.

Dit omvat Xbox Live Gold, toegang tot meer dan 300 Xbox-games, meer dan 200 Windows 10 pc-games, de backcatalogus van Electronic Arts via EA Play, toegang tot games via cloudstreaming en meer.

Hier zijn vijf gratis spellen die we u aanraden meteen te spelen ...

De gratis te spelen COD battle royale-game is een enorm succes gebleken sinds de lancering een paar jaar geleden. Het wordt ook vaak vernieuwd, met nieuwe kaarten en in-game-evenementen.

Net als Warzone is dit enigszins een voor de hand liggende keuze, maar je kunt klasse niet negeren. De FPS-game is sinds de lancering duur vernieuwd en biedt nieuwe uitdagingen, skins en personages. Als je nog nooit de sprong hebt gemaakt, is dit zeker het juiste moment.

Sommigen realiseren het zich niet, maar er is genoeg om gratis te spelen in Destiny 2 zonder een van de uitbreidingen te hoeven kopen. Sommige missies en PVP-acties in The Crucible zijn beschikbaar voor starters.

Trekkies zullen heel veel uit Star Trek Online halen zonder een cent te hoeven betalen. Met de massively multiplayer online RPG kun je je eigen kapitein creëren en door het Star Trek-universum reizen, personages uit de shows ontmoeten en meer.

Een andere enorm populaire Battle Royale-game, Apex Legends is van Respawn Entertainment (Titanfall) en bevat, net als veel van de bovenstaande, seizoenen met regelmatig nieuwe content.

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB opnieuw geladen

Apex Legends

Gepantserde oorlogsvoering

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Hardhandig optreden

Crackdown 2

Crimson Alliance

Doorstrepen

CRSED: FOAD

Darwin-project

Onverschrokken

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Laatste ronde: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos-spoedcursus

Dungeon Defenders II

Aangeworven

Eeuwig kaartspel

Familie spelletjesavond

Vissende planeet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gelukkig Wars

Harms Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion meesters

Nooit winter

Outriders (demo)

Paladins

Pad van de ballingschap

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Flipperkast FX2

Prominentie Poker

Realm Royale

REC Kamer

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SLAAN

Spacelords

Spellingbreuk

Star Trek online

Techwars wereldwijd conflict

TERA

The Four Kings Casino en slots

Te menselijk

Trove

Kracht

War Thunder

Warface

Warframe

Wereld van tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Geschreven door Rik Henderson.