Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een belangrijke stap werkt Microsoft bij hoe Xbox Live Gold-abonnementen werken, door de vereiste voor je om zelfs maar een abonnement te hebben om gratis te spelen multiplayer-games online te spelen, te schrappen.

Het bedrijf kondigde op 21 april 2021 aan dat elke Xbox One- , Xbox Series S- en Xbox Series X- bezitter gratis multiplayer-games kan spelen zonder Xbox Live Gold. Dat betekent dat voor meer dan 50 games - zoals Call of Duty: Warzone, Fortnite en Apex Legends - geen abonnement meer nodig is.

Houd in gedachten dat Microsoft onlangs heeft geprobeerd de prijs van zijn Xbox Live Gold-abonnementen met het dubbele te verhogen, maar het na veel kritiek snel van koers veranderde , en nu de betaalmuur voor gratis te spelen multiplayer-games verprutst. Microsoft stelt ook Xbox-partychat en de functie Looking For Groups (LFG) beschikbaar als onderdeel van de wijziging. Dit waren voorheen kernfuncties van Xbox Live Gold, en nu zijn ze gratis voor alle nieuwere Xbox-bezitters .

Je hebt echter nog steeds een Xbox Live Gold-abonnement nodig voor een Xbox 360.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Microsoft heeft onlangs ook aangekondigd dat het zijn Xbox Live-merk verandert, nu naar het Xbox-netwerk . En het moedigt gebruikers actief aan om lid te worden van Xbox Game Pass, een abonnementsservice met meer dan 100 games. U kunt meer lezen over hoe die service werkt in de uitgebreide handleiding van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.