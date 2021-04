Hoe meld ik me aan voor het Xbox Insider-programma?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In heel veel aankondigingen van het Xbox-hoofdkantoor, of het nu gaat om de onthulling van een nieuwe game, het bevestigen van een uitstel van een game of het praten over functies die het binnenkort naar consoles gaat brengen, je zult veel verwijzingen naar het Xbox Insider-programma zien.

Het is een systeem dat misschien klinkt als een club van een lid of een fancommunity, maar de realiteit is dat je er veel gemakkelijker deel van uit kunt maken dan je je misschien realiseert. We hebben alle details hier.

Xbox Insider is de naam die Microsoft heeft gegeven aan een programma waarmee gebruikers, als ze dat willen, stukjes functionaliteit kunnen testen die nog niet klaar zijn om live te gaan voor de hele gebruikersgroep.

Het is in veel opzichten een soort bètatestschema, maar het heeft ook een paar andere voordelen, zoals incidentele beloningen en kortingen. Af en toe krijgen Insiders zelfs de kans om nieuwe spellen vroeg uit te proberen.

Het goede nieuws is dat het doodeenvoudig is om je aan te melden voor het programma - volg gewoon de onderstaande stappen:

Schakel uw Xbox-console in

Navigeer naar de Xbox Store

Zoeken naar "insider"

Download de Xbox Insider-bundel-app

Open het en klik op "Deelnemen"

Dat is het! Je doet mee - dit is tenslotte niet het soort club dat echt verwaand is over wie er lid is.

De belangrijkste complicatie van uw lidmaatschap van Xbox Insider is het niveau van het programma waarin u zich bevindt - dit is een systeem dat voornamelijk te maken heeft met hoe lang u al in Xbox Insider zit. Er zijn vijf niveaus:

Omega: Dit is waar je bent nadat je je hebt aangemeld - het is voor nieuwe leden.

Delta: na een lidmaatschap van een maand en het aanvinken van een aantal to-do-items om Insider-niveau 2 te bereiken, kun je lid worden van het Delta-niveau om toegang te krijgen tot meer previews

Beta: na drie maanden lidmaatschap en als je Insider Level 5 bent, kun je lid worden van de Beta-laag om eerdere updates te krijgen

Alpha en Alpha Skip-Ahead: deze twee niveaus zijn alleen op uitnodiging, dus je kunt niet veel doen om je bij hen aan te sluiten, maar ze krijgen de vroegste previews en wijzigingen

Het verplaatsen tussen niveaus is niet automatisch, moeten we opmerken. Zodra u aan de vereiste criteria voldoet, moet u de app openen om uw status als volgt handmatig te wijzigen:

Ga naar het tabblad Previews op je Xbox

Klik op Xbox Update Preview

Open het informatiemenu en klik op Beheren

Selecteer het niveau dat je hebt ontgrendeld

Met datzelfde menu kun je het programma ook verlaten als je terug wilt naar de vanille-ervaring.

Dit is een snelle - het programma is volledig gratis, ongeacht op welk niveau je komt. Dat zou u gerust moeten stellen!

