Xbox "Whats Next for Gaming" -evenement getipt voor de komende weken

(Pocket-lint) - Microsoft zal naar verluidt de komende weken, voor eind april, een groot gaming-evenement houden.

Met de naam "Whats Next for Gaming" zal het natuurlijk virtueel zijn, maar het zou meer kunnen onthullen over het Xbox Series X / S-gamingplatform (in plaats van de games zelf).

Dat komt omdat het wordt getimed om vooruit te lopen op Build - de belangrijkste ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf die elk jaar plaatsvindt en die naar verwachting op 25 mei begint.

Het staat ook los van Game Stack Live, een ander evenement dat gepland staat voor 20 april en dat zich zal richten op game-ontwikkeling.

Hopelijk krijgen we een eerste glimp van nieuwe functies die naar Xbox- consoles komen tijdens het Whats Next for Gaming-evenement. Ze zullen naar verwachting de komende maanden worden uitgerold, maar ons is altijd beloofd dat er een aantal leuke nieuwe talenten zullen zijn die onze consoles zullen winnen.

Er zullen de komende maanden ook meer speciale Xbox-showcase-evenementen zijn - misschien zelfs iets dat in de buurt komt van de volledig digitale E3 in juni.

Dat begint half juni en organisator ESA heeft bevestigd dat het allemaal gratis zal streamen. Geen enkel deel ervan zal blijkbaar achter een betaalmuur worden verborgen.

De digitale show van E3 2021 is een gratis evenement voor alle aanwezigen. We zijn verheugd om u binnenkort op de hoogte te brengen van al het echte nieuws over het evenement. https://t.co/HzTzaQEosx - E3 (@ E3) 1 april 2021

Dit is in strijd met eerdere rapporten.

Geschreven door Rik Henderson.