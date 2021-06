Xbox Mini-koelkast is deze kerst voor iedereen beschikbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Microsoft de Xbox Series X voor het eerst aankondigde, werden memes over de console die eruitzag als een koelkast meteen geboren op internet. Wat echter als een grap begon, werd al snel realiteit: het bedrijf maakte een handvol echte minikoelkasten voor marketingdoeleinden.

Nu heeft het, dankzij de enorme vraag, aangekondigd dat er ook een consumenteneditie komt.

In een ironische onthulling van de trailer tijdens de E3 2021-gameshowcase (hierboven), onthulde Xbox de Xbox Mini-koelkast die dit komende vakantieseizoen te koop zal zijn.

Eerder bevestigde Xbox-marketingchef, Aaron Greenberg, dat Xbox de mini-koelkast echt zou maken omdat hij Skittles had verslagen in een merkwedstrijd. Omdat het een stemming tussen de twee campagnes won, met een score van 50,5 procent, zou het zijn "stuntkoelkasten" voor openbare verkoop maken. Het blijft trouw aan zijn woord: "We zullen onze belofte nakomen om die Xbox Mini-koelkasten te maken", tweette hij.

We weten nog niet hoeveel het gaat kosten of welke regios de Xbox Series X-geïnspireerde koeler kunnen kopen. Maar het moet gezegd dat het er best gaaf uitziet. Woordspeling helemaal bedoeld.

Je kunt hier alles bekijken wat is aangekondigd tijdens de Xbox & Bethesda E3 2021-showcase .

Geschreven door Rik Henderson en Maggie Tillman.