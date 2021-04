Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Microsoft de Xbox Series X aankondigde, werden memes over de console die eruitziet als een minikoelkast meteen op internet geboren. Nu zit Redmond in de grap en kondigt aan dat het van plan is om een koelkast met een Series X-thema te maken. En het is geen grap van April Fool.

Xbox-marketingbaas Aaron Greenberg onthulde dat Microsoft echte Xbox Series X-minikoelkasten gaat maken omdat het Skittles heeft verslagen in een merkwedstrijd. Microsoft scoorde met 50,5 procent van de stemmen, nadat het had beloofd dat het een Series X-koelkast zou worden als het zou winnen, en het blijft trouw aan zijn woord. "We zullen onze belofte nakomen om die Xbox Series X Mini-koelkasten te maken," tweette Greenberg.

En Skittles is klaar om de eerste te krijgen, voegde hij eraan toe.

Dank aan iedereen die heeft gestemd, dit was aan de draad en opwindend om te volgen. Nu @Xbox heeft gewonnen, gaan we verder met onze belofte om die Xbox Series X Mini-koelkasten te maken. De eerste van de lijn zal gevuld zijn met games en natuurlijk naar onze vrienden @Skittles gaan ! https://t.co/xeeN8yLGV8 - Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 2 april 2021

Greenberg zei ook dat de minikoelkastbelofte van Microsoft "geen grap van April Fools" en "geen clickbait" is op donderdagavond - toen hij mensen aanmoedigde om op Microsoft te stemmen in de "allereerste #BestOfTweets Brand Bracket-kampioen" -wedstrijd.

Hij noemde geen prijzen, beschikbaarheid of een kijkje in de koelkast, dus we hebben Microsoft gevraagd of het details kan delen. Houd er rekening mee dat het bedrijf ooit een grote Series X-koelkast heeft gemaakt . Maar je kon het niet kopen bij je plaatselijke winkel. Het werd weggegeven.

Wat Skittles betreft, als het de Twitter-wedstrijd van donderdag had gewonnen, zei het dat het de limoensmaak zou terugbrengen. Ik hoop dat het dat toch doet.

Geschreven door Maggie Tillman.