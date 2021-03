Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox hield eind vorige week een showcase-evenement voor indiegames, waarin het 22 gloednieuwe games aankondigde die de komende maanden aan Game Pass zullen worden toegevoegd.

De hoofdrol in de golf van games, waaronder veel die vanaf de eerste dag van hun release zullen worden toegevoegd, is misschien STALKER 2 - het langverwachte vervolg op Shadow of Chernobyl uit 2007. De FPS RPG van GSC Game World zal exclusief zijn voor Windows en Xbox Series X / S, waarbij de laatste het vanaf de lancering op Game Pass krijgt.

Het is nog niet duidelijk wanneer dat zou kunnen zijn, aangezien het nog redelijk vroeg in ontwikkeling lijkt, maar het ziet er behoorlijk behoorlijk uit, zelfs in een trailer die afgelopen juli is uitgebracht.

Andere games die naar Game Pass komen, zijn Way to the Woods, Sable en Boyfriend Dungeon.

Sommige komen naar pc, cloud en console, andere alleen de console. Je kunt de hele lijst hieronder bekijken.

Art of the Rally (cloud en console)

Astria Ascending (cloud en console)

Backbone (cloud en console)

Boyfriend Dungeon (console en pc)

Craftopia (console en pc)

Dead Static Drive (console en pc)

Edge of Eternity (cloud en console)

Hallo buur 2 (cloud en console)

Bibliotheek van Ruina (cloud en console)

Little Witch in the Woods (cloud en console)

Moonglow Bay (cloud en console)

Narita Boy (cloud en console)

Niemand redt de wereld (cloud en console)

Omno (cloud en console)

Opnieuw compileren (cloud, console en pc)

Sable (console en pc)

She Dreams Elsewhere (console en pc)

STALKER 2 (cloud en console)

The Ascent (cloud, console en pc)

Undungeon (cloud, console en pc)

Way to the Woods (cloud en console)

The Wild at Heart (console)

