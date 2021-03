Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In januari had Xbox zelf een beetje een PR-ramp in de vorm van een aangekondigde prijsstijging voor Xbox Live Gold. Outcry trok in een mum van tijd een U-bocht, maar Microsoft ging nog een stap verder en kondigde ook aan dat het gratis multiplayer voor gratis te spelen titels op het platform zou inschakelen.

Dat is iets dat te lang afwezig is geweest in vergelijking met zowel Sony als Nintendo, maar het werd niet onmiddellijk geactiveerd, waarschijnlijk omdat er een infrastructuur nodig was (tenslotte zijn er honderden miljoenen spelers zoals Fortnite en Warzone ).

Nu is er een update opgedoken - Xbox gaat de testfase voor de functie in, via het Xbox Insider-programma en alleen voor een beperkt aantal gebruikers in dat testsysteem.

In navolging van onze aankondiging eerder dit jaar - we beginnen met het testen van het ontgrendelen van MP voor F2P-games https://t.co/c6tfdSo5Ys https://t.co/ixUGmwn7Ii - Larry Hryb (@majornelson) 24 maart 2021

Dat suggereert dat het nog even kan duren voordat we de feature voor iedereen live zien gaan, maar het is nog steeds een hele positieve ontwikkeling. Het wordt verwelkomd door iedereen wiens enige echte obsessie een spel is dat ze binnenkort niet hoeven te betalen om te spelen.

Door de verandering kunnen gamers ook partychat en de Looking 4 Groups-functies gebruiken, wat betekent dat ze verre van een tweederangs ervaring hebben, ondanks dat ze in de gratis te spelen gelederen zitten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.