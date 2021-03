Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft officieel zijn online platform hernoemd van Xbox Live naar Xbox Network en werkt de Xbox-ervaring bij met de nieuwe naam, zoals voor het eerst gemeld door The Verge , die een verklaring van Redmond deelde waarin de wijziging werd bevestigd.

"Xbox-netwerk verwijst naar de onderliggende Xbox-onlineservice, die is bijgewerkt naar de Microsoft-serviceovereenkomst ", zei een Microsoft-woordvoerder. "De update van Xbox Live naar Xbox-netwerk is bedoeld om de onderliggende service te onderscheiden van Xbox Live Gold-lidmaatschappen."

Microsoft noemt het onlineplatform van de Xbox Xbox Live. Het bevat de mogelijkheid om te communiceren met vrienden, games te downloaden en meer. Xbox Live Gold is een betaalde abonnementsservice waarmee je online games kunt spelen, en de naam gaat nergens heen als onderdeel van deze nieuwe rebranding-aankondiging. In feite is het Xbox Live Gold- lidmaatschap al meer dan een decennium een steunpilaar van Xbox-gaming.

Net als PlayStation Plus is het verplicht voor online gaming op drie generaties consoles. Het kost $ 9,99 per maand en biedt niet alleen toegang tot online gaming, maar ook tot enkele gratis maandelijkse games via Games With Gold. Xbox biedt ook Xbox Live Gold-voordelen met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, inclusief toegang tot Xbox Game Pass , voor in totaal $ 15 per maand.

Hoe dan ook, sommige gebruikers op Twitter hebben de naam / merkverandering op hun Xbox-consoles al opgemerkt. Hier is een voorbeeld:

Dashboard verwijst er niet langer naar als Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20 maart 2021

Geschreven door Maggie Tillman.