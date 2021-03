Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de beloofde functies van de Xbox Series X en Series S bij de lancering was Dolby Vision-gaming - iets dat niet beschikbaar was op een eerdere console.

Nu lijkt het erop dat het beeldformaat wordt getest door gebruikers van Xbox Alpha Ring, hoewel het niet helemaal lijkt te werken zoals we ons hadden voorgesteld.

Eerder dachten we dat Dolby Vision beschikbaar zou zijn voor geselecteerde ondersteunde games, met het uitgebreide HDR-formaat als onderdeel van het aanbod van de titel. Volgens John Archer van Forbes hebben de testers met Dolby Vision-tvs of -monitors echter gemeld dat alle HDR-games nu worden gemarkeerd als Dolby Vision.

Dit betekent dat de uitgebreidere beeldinformatie feitelijk virtueel wordt toegepast door het Xbox-systeem zelf, in plaats van op ontwikkelingsniveau.

Archer stelt ook dat de test build ook alleen werkt met 4: 2: 2 60Hz signalen, niet 4: 4: 4 op 120Hz.

Om eerlijk te zijn tegenover Xbox, is dit een vroege test van de functie die beschikbaar is voor een klein aantal Alpha-testers. Het kan veranderen wanneer het universeel beschikbaar wordt gemaakt:

"Zoals we vorig jaar hebben aangekondigd, zijn we verheugd om in 2021 Dolby Vision-ondersteuning voor gaming naar onze nieuwe Xbox-consoles te brengen. De functie wordt momenteel getest en we zullen binnenkort meer aankondigen over de algemene beschikbaarheidstijd en functionaliteit," zei het bedrijf in een verklaring.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 15 februari 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Dolby Vision is momenteel alleen beschikbaar via streamingdiensten, zoals Netflix en Disney +. Hopelijk wordt het probleem dat ervoor zorgde dat Xbox de ondersteuning van Xbox One S en X 4K Blu-ray-weergave verwijderde, eindelijk eerder dan later opgelost. Het blijft een vreemde ommissie van de Xbox Series X gezien.

Geschreven door Rik Henderson.