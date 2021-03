De Auto HDR-functie van Xbox komt naar pc-games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Xbox Series X en S eind vorig jaar uitkwamen, brachten ze een paar nieuwe trucs met zich mee op technisch gebied, die gepaard gingen met toenames in kracht en snelheid. Een daarvan was Auto HDR, een instelling die nagebootste HDR toevoegt aan games die niet met de functie zijn geleverd.

Dat kan zorgen voor meer diepte in kleuren en rijkere scènes, zelfs in oudere games, waarbij u het meeste uit displays met HDR-technologie haalt en uw backcatalogus verrijkt, en we zijn onder de indruk van hoeveel het kan doen.

Nu verspreidt die technologie zich een beetje verder door het portfolio van Microsoft - het is beschikbaar om op pc te testen via het Windows Insider-programma , waardoor de functie mogelijk wordt ontgrendeld voor meer dan 1.000 games op pc.

Het werkt voor games die op DirectX 11 of 12 draaien, wat relatief recente versies zijn, maar dat nog steeds een enorme hoeveelheid titels omvat, en die mooie verbeteringen brengt. Als je merkt dat de beelden van een game eigenlijk niet zo goed werken met Auto HDR, kun je deze natuurlijk altijd uitschakelen.

De bovenstaande heatmap van Microsoft geeft je een idee van hoe dicht Auto HDR kan komen om de extra details van echte, native HDR te imiteren, en het is behoorlijk indrukwekkend. De instelling zou ook niet bijzonder belastend moeten zijn voor je GPU - het vereist een kleine prestatieverbetering, maar niets verbluffends, volgens Microsoft.

