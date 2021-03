Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit je Xbox- downloadsnelheden hebt zien dalen terwijl je ook een game op de achtergrond draait, zul je blij zijn te weten dat Microsoft momenteel een nieuwe functie test om te helpen.

Als je op dit moment de beste downloadsnelheden voor updates en nieuwe games wilt, kun je een game niet op de achtergrond laten pauzeren. Je moet het helemaal verlaten en het menu informeert je zelfs dat.

Er is echter een nieuwe knop "Mijn spel onderbreken" verschenen in het menu Wachtrij beheren voor Insider-bètatesters. Het laat zien of je een game op de achtergrond hebt en als je erop klikt, kan de game nog steeds worden hervat (of snel hervat op Xbox Series X / S) zonder dat je deze helemaal opnieuw hoeft te laden. Het zal echter zelfs systeemgrunt vrijgeven om uw downloads te versnellen.

Hey Xbox Insiders! Is het u opgevallen dat deze veranderingen nu worden doorgevoerd? Door in de wachtrij te blijven staan, kun je op volle snelheid downloaden terwijl je ervoor zorgt dat je game hervat kan worden (of snel hervat kan worden op Series X | S). Nieuwe banners in de volledige bibliotheek brengen u naar meer nuttige categorieën! pic.twitter.com/L49winRpM0 - Eden Marie (@neonepiphany) 16 maart 2021

Een andere nieuwe functie die in de nieuwste Insider UI-build is opgemerkt, is een nieuwe sectie met opties in de Xbox Game Pass- sectie van je volledige bibliotheek.

Een daarvan is een categorie "binnenkort verlaten" voor Xbox Game Pass. Dit zal je waarschuwen voor welke games je hebt geïnstalleerd die binnenkort vervallen als onderdeel van het Game Pass-aanbod. Je kunt er dan voor kiezen om ze met korting te kopen als je ze wilt blijven spelen.

Top Nintendo Switch-games 2021: de beste Switch-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 maart 2021

De volledige systeemupdate kan binnenkort beide nieuwe functies bevatten.

Geschreven door Rik Henderson.