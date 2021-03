Microsoft ontkent geruchten over Xbox VR-headset na schermbericht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We houden echt van de nieuwe Xbox draadloze headset - hij vertegenwoordigt een briljante waarde en meeslepend geluid voor Xbox-gaming. We hadden echter niet zoveel geluk tijdens onze tests als IGN Italië, dat een verwarrend bericht kreeg bij het aansluiten van de headset op hun console.

De console vertelde hen dat "er een update voor de VR-headset beschikbaar is", een behoorlijk verbijsterend bericht aangezien Xbox geen VR-headset heeft. Dit zette de geruchtenmolen meteen in vuur en vlam met het idee dat Microsoft stiekem bezig is met een VR-systeem voor zijn consoles.

Het is een idee dat op het eerste gezicht logisch is, gezien het relatieve succes van PlayStation VR en de groeiende interesse in VR in de loop van de tijd, maar er is een fatale fout - Phil Spencer, Xbox-hoofd Honcho, heeft herhaaldelijk gezegd dat hier geen plannen voor zijn. Oppervlakte.

In feite is Microsoft snel overgegaan om de kwestie opnieuw op te helderen door The Verge te vertellen dat "de kopie in dit foutbericht onnauwkeurig is vanwege een lokalisatiefout" en dat "VR voor console op dit moment geen focus voor ons is".

Het was dus een kortstondige uitbarsting van hoop voor die Xbox-gamers die hunkeren naar wat VR-plezier. Toch heeft Spencer nooit uitgesloten dat Xbox VR in de toekomst doet, dus we zouden zeggen dat er op dat gebied nog steeds veel hoop op de lange termijn is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.