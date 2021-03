De fix voor de Xbox draadloze controller moet ervoor zorgen dat de verbinding wordt verbroken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste systeemupdate voor de Xbox Series X en Xbox Series S heeft niet alleen compatibiliteit toegevoegd met de aanstaande Xbox Wireless Headset en selectievakjes voor Auto HDR en FPS Boost, het heeft ook een probleem opgelost dat beide consoles sinds de lancering heeft geteisterd.

Bij bepaalde games - met name Assassins Creed Valhalla - verbrak de nieuwste Xbox draadloze controller willekeurig de verbinding en weigerde hij opnieuw verbinding te maken, waarbij vaak een volledige uitschakel- en herstartcyclus nodig was.

Het is geen fout die we eerder op de Xbox One S of Xbox One X hebben meegemaakt, en schijnbaar exclusief voor een nieuwe versie van de controller, de nieuwe Xbox-consoles of beide.

Nu is het opgelost, hoera!

Veel Xbox-nieuws deze week, maar voor het geval je het gemist hebt, hebben we gisteren onze Xbox-systeemupdate voor maart uitgebracht.



Naast de nieuwe functies, lost deze release ook veel van de controller-verbroken verbindingen op die spelers hebben gemeld.



Houd de feedback binnen. https://t.co/bltTsL6Lty - Jason Ronald (@jronald) 10 maart 2021

Naast het einde van het probleem, zul je nu een nieuwe optie zien wanneer je "game en add-ons beheren" selecteert voor een game in je bibliotheek. Onder "compatibiliteitsopties" kun je Auto HDR en FPS Boost in- of uitschakelen voor games die beide ondersteunen.

Sommigen geven de voorkeur aan het originele kleurengamma en contrastinstellingen voor oudere games, dus het is zeer welkom om Auto HDR uit te schakelen, vermoeden we.

FPS Boost is momenteel alleen beschikbaar voor een handvol games. Binnenkort zullen er meer aan de lijst worden toegevoegd.

Geschreven door Rik Henderson.