Alle Bethesda-games komen op 12 maart naar Xbox Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De overname van Bethesda door Microsoft is onlangs definitief geworden, dus het bedrijf kondigt nu 20 bestaande games aan die vanaf 12 maart 2021 op Xbox Game Pass zullen verschijnen, waaronder Doom, The Elder Scrolls en Fallout.

Volgens Microsoft zullen 16 van de Bethesda-titels ook beschikbaar zijn op Xbox, pc en xCloud, en sommige zullen ook "profiteren van FPS Boost op Xbox Series X / S". Met andere woorden, een handvol games biedt verbeteringen in de framesnelheid via Xboxs nieuwe FPS Boost.

We hebben een handleiding over hoe die functie werkt, maar in wezen is FPS Boost een slimme technologie die de framesnelheid van bestaande Xbox One-games verdubbelt en zelfs verviervoudigt om te spelen op de Xbox Series X / S. Het wordt door de Xbox op systeemniveau toegepast, dus een ontwikkelaar hoeft zijn spel niet te wijzigen of opnieuw te masteren. U hebt een tv nodig die respectievelijk 60 Hz of 120 Hz kan gebruiken om van deze functie te profiteren.

Hoe dan ook, hier is de volledige lijst met 20 Bethesda-games die naar Xbox Game Pass komen, evenals het platform waarop ze kunnen worden afgespeeld:

Dishonored Definitive Edition - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Dishonored 2 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Doom (1993) - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Doom II - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Doom 3 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Doom 64 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Doom Eternal - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud The Elder Scrolls III: Morrowind - Console en pc

- Console en pc The Elder Scrolls IV: Oblivion - Console en pc

- Console en pc The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud The Elder Scrolls Online - Cloud en console

- Cloud en console The Evil Within - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Fallout 4 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Fallout 76 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Fallout: New Vegas - Console

- Console Prey - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Rage 2 - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Wolfenstein: The New Order - console, pc en cloud

- console, pc en cloud Wolfenstein: The Old Blood - Console, pc en cloud

- Console, pc en cloud Wolfenstein: Youngblood - Console, pc en cloud

Microsoft kocht Bethesda Softworks en aanverwante studios voor $ 7,5 miljard (£ 5,85 miljard). Xbox-baas Phil Spencer kondigde afgelopen september voor het eerst aan dat het bedrijf een overeenkomst was aangegaan om ZeniMax Media over te nemen - het moederbedrijf van Bethesda, id Software, Arkane en de andere baanbrekende studios achter games zoals Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored en Deathloop.

Geschreven door Maggie Tillman.