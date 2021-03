Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xboxs overname van ZeniMax Media, inclusief de Bethesda Game Studios, is eindelijk doorgegaan . Dat zal resulteren in een hele stapel nieuwe games die later deze week op Xbox Game Pass verschijnen.

Het zal ook betekenen dat sommige toekomstige Bethesda-games exclusief zullen zijn voor Xbox en Windows, in ieder geval volgens Phil Spencer.

In een blogpost op Xbox Wire verklaarde Spencer: `` Met de toevoeging van de creatieve teams van Bethesda, moeten gamers weten dat Xbox-consoles , pc en Game Pass de beste plek zullen zijn om nieuwe Bethesda-games te ervaren, waaronder enkele nieuwe titels in de toekomst die exclusief zal zijn voor Xbox- en pc-spelers. "

Dit zou een schok kunnen zijn voor sommige PlayStation 5-bezitters, die de indruk hadden dat de overname de releasepatronen van Bethesda niet zou veranderen.

We betwijfelen of de toekomstige exclusives zich in het rijk van de sequels van Elder Scrolls 6 of Fallout zullen bevinden, maar wie weet?

De volledige line-up van nieuwe studios die zijn toegevoegd als onderdeel van de buy-out omvat ook Arkane, maar PlayStations getimede exclusieve op Deathloop zal nog steeds worden gehonoreerd.

MachineGames, Alpha Dog, Roundhouse Studios, Tango Gameworks en ZeniMax Online Studios maken ook deel uit van de deal, net als id Software.

"We zullen later dit jaar meer te vertellen hebben over wat de toekomst biedt voor onze teams. In de tussentijd, om dit speciale moment goed te vieren, voegen we later deze week extra Bethesda-games toe aan Xbox Game Pass. Blijf ons volgen voor meer details", voegt hij toe. Spencer.

Geschreven door Rik Henderson.