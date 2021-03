Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft test een nieuwe versie van zijn Edge-browser voor Xbox Series X / S en Xbox One. Het is gebaseerd op het Chromium-platform, net als de nieuwste Edge-browser voor Windows en Mac.

Beschikbaar voor Xbox- testers in de "Alpha Skip-Ahead-groep", de nieuwe versie van Edge lijkt meer op degene die je op een desktop zou gebruiken en is beter compatibel met sites.

Volgens The Verge is het nog steeds een beetje buggy en ontbreekt het momenteel aan muis- en toetsenbordondersteuning, maar een interessant aspect is dat het, omdat het werkt zoals Google Chrome, compatibel is met Stadia.

Dat betekent dat Stadia- en Stadia Pro-spelers, zodra ze volledig zijn uitgebracht, hun games technisch kunnen spelen via een Xbox, net zoals ze dat kunnen via een webbrowser op een pc, Mac of Chromebook.

Het zou je in staat stellen om al je games op één plek te bewaren, veronderstellen we - hoewel we niet echt veel andere redenen kunnen bedenken waarom je zowel een Xbox- als een Stadia-lidmaatschap zou willen. Abonneren op Xbox Game Pass Ultimate, inclusief toegang tot xCloud, is in die zin zeker de moeite waard.

Toch is het een optie en door Edge te verwisselen naar de Chromium-versie, opent het hoe dan ook voor veel meer in-browser games en ervaringen.

Hopelijk komt de eerste openbare versie binnenkort uit.

Geschreven door Rik Henderson.