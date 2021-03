Xbox zou binnenkort 1080p-streaming aan xCloud kunnen toevoegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft grote plannen voor zijn xCloud-gamestreamingservice , inclusief iOS-ondersteuning en een speciale pc-app. Als het echter wil dat het op grotere schermen werkt, bijvoorbeeld tablets en monitoren, dan moet het echt de resolutie aanpakken.

Momenteel draaien xCloud-games in 720p - wat geweldig is voor een telefoonscherm dat niet groter is dan 6,5 inch, maar niet op iets groters. Daarom test het bedrijf naar verluidt 1080p-streaming.

Dat zal het in lijn brengen met Google Stadia (voor niet-Pro-leden) en Nvidia GeForce Now. Het zal ook meer details mogelijk maken, vooral gezien het feit dat het bedrijf ook bezig is met het overschakelen van zijn servers van Xbox One naar Xbox Series X-hardware.

Een bron stuurde Windows Central een schermafbeelding van Hellblade: Senuas Sacrifice die in 1920 x 1080 werd afgespeeld als bewijs. De site greep ook dezelfde game die door zijn eigen xCloud-stream liep om het verschil te laten zien.

1/2 Windows Central

Hopelijk zien we binnenkort een consumentenrelease van de verbeterde streamingtechnologie.

In ander xCloud-nieuws: Tom Warren van The Verge heeft onlangs de eerder genoemde, aanstaande Windows-app bekeken.

primeur: hier is een blik op de niet-uitgebrachte xCloud-app van Microsoft voor Windows. Met deze app kun je Xbox-games streamen vanaf een Xbox Series X / S-console of vanaf xCloud. Volledige details hier: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO Top Nintendo Switch-games 2021: de beste Switch-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 1 maart 2021 27 februari 2021

Naast het streamen van xCloud-games, stelt het gebruikers in staat om games op afstand te spelen vanaf hun Xbox Series X / S in hun glorie van de volgende generatie.

Geschreven door Rik Henderson.