GPU van de Xbox Series S waardoor ontwikkelaars compromissen sluiten

(Pocket-lint) - De beslissing van Microsoft om een goedkopere, zij het minder gespecificeerde next-gen console uit te brengen in de vorm van de Xbox Series S is een groot succes gebleken. Het is een geweldige manier om games van de volgende generatie te spelen zonder zoveel initiële uitgaven (als je er natuurlijk een kunt bemachtigen vóór de scalpers).

Hoewel het duidelijk een geweldige instap is in deze nieuwste golf van consoles, bezorgt de Xbox Series S ontwikkelaars ook een slapeloze nacht, zo lijkt het. Het kan er ook voor zorgen dat sommigen hun plannen heroverwegen als het gaat om het toevoegen van de beste nieuwe technische functies aan hun Xbox-games.

Dat komt doordat de S, hoewel hij in staat is tot ray tracing en enkele van de andere magische tovenarij van de Xbox Series X, ook een sterk ingekorte grafische processor heeft. Het heeft een GPU die 4 TFLOPs aan vermogen kan leveren in vergelijking met de 12 TFLOPs in de Series X. En dit maakt het moeilijker voor ontwikkelingsteams om ervoor te zorgen dat hun games op hun best draaien - dat is tenminste de mening van de CTO van 4A Games, Oleksandr Shyshkovtsov.

"De RAM is (momenteel) geen probleem voor ons, maar GPU-prestaties stellen uitdagingen voor toekomstige titels", zei hij tijdens een interview met Wccfech. "Onze huidige renderer is ontworpen voor een hoge ruimtelijke en temporele resolutie (4K60). Het is van nature stochastisch. Als we een van deze opties laten vallen, moeten we duurdere berekeningen uitvoeren, waardoor de prestaties nog verder dalen. We hebben nu een compromisoplossing, maar ik ben er nog niet tevreden mee. "

De studio werkt momenteel aan de next-gen ugrade voor Metro Exodus , die in de komende maanden - waarschijnlijk in het voorjaar - zal worden uitgebracht.

Dat beloofde 60 fps en ray tracing, zelfs voor Xbox Series S. Het lijkt er echter op dat de ontwikkelaar zich vooral zorgen maakt om toekomstige Metro-titels op Series S op peil te krijgen.

Maar als je bedenkt hoeveel games al op de console draaien en de mogelijkheden van 4A Games, weten we zeker dat het allemaal goed zal komen.

Geschreven door Rik Henderson.