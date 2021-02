Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van speculatie heeft Mediatonic bevestigd dat Fall Guys eindelijk naar de Xbox gaat.

Vanaf deze zomer is Fall Guys: Ultimate Knockout beschikbaar voor Xbox One en Xbox Series X / S. Er zijn voorlopig nog enkele andere details, maar een officiële tweet toont een Fall Guy die een Xbox draadloze controller grijpt en een handelsmerk "woo-hoo" uitroept.

HEEFT IEMAND XBOX GEZEGD?



IK ZWOOR DAT IK IEMAND HOORD ZEGGEN XBOX



Fall Guys komt naar Xbox Series XIS en Xbox One



ZOMER 2021



RT als jij het was die Xbox zei pic.twitter.com/Bl13AitmYE - Fall Guys Seizoen 3.5 (@FallGuysGame) 18 februari 2021

Dit komt na de Nintendo Direct van woensdag, waar werd aangekondigd dat Fall Guys rond dezelfde tijd ook beschikbaar zal zijn op Nintendo Switch .

De game is nu ver in zijn derde seizoen voor pc en PlayStation, nadat het vorig jaar een enorm succes was gebleken toen het oorspronkelijk werd weggegeven aan PS4-bezitters als onderdeel van PS Plus.

Spelers nemen de controle over een "boon" in een van de gekste (en leukste) royale gevechten die er zijn. Van alle online spelers moet jij een van de weinige zijn die in elke ronde overeind blijft - met individuele en teamrondes die verschillende gameplay bieden.

Het belangrijkste doel is om in-game valuta te verdienen die je kunt uitgeven aan esthetische items en kostuums.

We weten nog niet of Fall Guys: Ultimate Knockout deel zal uitmaken van Xbox Game Pass wanneer het wordt gelanceerd, zoals eerder geruchten, maar het zal hoe dan ook zeker blijken te zijn.

Geschreven door Rik Henderson.