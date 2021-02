Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voordat Microsoft de Xbox Series X- en Series S- consoles uitbracht, werden enkele handige functies beschreven die ze zouden toevoegen aan achterwaarts compatibele games.

Auto HDR is er een - die een HDR-effect toevoegt aan oudere oudere games, zoals Xbox 360-titels. Quick Resume is een andere: het stelt een handvol games in staat om in een gepauzeerde staat te blijven en direct te starten zodra je ze selecteert.

Nu is er een nieuwe technologie toegevoegd om oudere titels te verbeteren, en het is misschien wel de meest indrukwekkende tot nu toe.

Met FPS Boost kunnen sommige Xbox One-games worden uitgevoerd met verbeterde framesnelheden, automatisch en zonder verdere ondersteuning van ontwikkelaars. Het kan in de toekomst ook worden toegepast op Xbox 360 en originele Xbox-games.

Hier is dan een uitleg van wat het doet, de compatibele spellen en hoe je het kunt krijgen.

FPS Boost is een slimme technologie die de framesnelheid van bestaande Xbox One-games verdubbelt of zelfs verviervoudigt om te spelen op de Xbox Series X / S.

Het wordt door de Xbox zelf op systeemniveau toegepast, dus een ontwikkelaar hoeft zijn spel niet te wijzigen of opnieuw te masteren. Dit is anders dan bij sommige heruitgaven van uitgevers of games die "geoptimaliseerd zijn voor Xbox Series X / S". Het is ook alleen van toepassing op bepaalde games die als compatibel zijn aangekondigd.

De meeste van de tot nu toe aangekondigde titels kunnen nu worden uitgevoerd met een vergrendelde 60 frames per seconde - terwijl ze oorspronkelijk waren vergrendeld op 30 fps. Eén, New Super Luckys Tale, krijgt zelfs een boost tot 120 fps.

Je hebt een tv nodig met respectievelijk 60Hz of 120Hz, maar je hoeft niets te doen in de instellingen van je Xbox om hiervan te profiteren.

Een game die wordt uitgevoerd met FPS Boost ingeschakeld, krijgt een pop-up op het scherm wanneer je het start, net zoals je doet wanneer Auto HDR of Quick Resume is ingeschakeld.

Vanaf de lente kun je FPS Boost (en Auto HDR) handmatig in- of uitschakelen in nieuwe compatibiliteitsopties op het gamemanagementscherm.

Op dit moment zijn slechts vijf games ingeschakeld voor FPS Boost, maar Xbox hoopt dat aantal in de toekomst aanzienlijk te verhogen. Hieronder kun je zien welke games werken met FPS Boost.

Alle games zijn vergrendeld op 60 fps, tenzij anders aangegeven.

Far Cry 4

Nieuw Super Luckys Tale (120 fps)

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Twee van de games tot nu toe - Sniper Elite 4 en New Super Luckys Tale - zijn beschikbaar als onderdeel van Xbox Game Pass, zodat je ze meteen kunt uitproberen als je lid bent.

Geschreven door Rik Henderson.