(Pocket-lint) - Voordat Microsoft de Xbox Series X- en Series S- consoles uitbracht, bevatte het een aantal handige functies die ze zouden toevoegen aan achterwaarts compatibele games.

Auto HDR is er een - die een HDR-effect toevoegt aan oudere legacy-games, zoals Xbox 360-titels. Quick Resume is een andere - het stelt een reeks games in staat om in een gepauzeerde staat te blijven en direct te starten zodra je ze selecteert.

Maar misschien wel de meest indrukwekkende is FPS Boost. Hierdoor kunnen sommige Xbox One-games automatisch en zonder verdere ondersteuning van ontwikkelaars worden uitgevoerd met verbeterde framesnelheden op de nieuwste consoles. Het kan in de toekomst ook worden toegepast op Xbox 360 en originele Xbox-games.

Hier is dan een uitleg van wat het doet, de compatibele spellen en hoe je het kunt krijgen.

FPS Boost is een slimme technologie die de framesnelheid van bestaande Xbox One-games verdubbelt of zelfs verviervoudigt om te spelen op de Xbox Series X/S.

Het wordt op systeemniveau door de Xbox zelf toegepast, dus een ontwikkelaar hoeft zijn spel niet te wijzigen of te remasteren. Dit is anders dan bij heruitgave van games, remasters of games die "geoptimaliseerd zijn voor Xbox Series X/S". Het is ook alleen van toepassing op bepaalde games die als compatibel zijn aangekondigd.

Veel van de tot nu toe aangekondigde titels kunnen nu worden uitgevoerd met een vergrendelde 60 frames per seconde - terwijl ze oorspronkelijk waren vergrendeld met 30 fps. Sommige krijgen zelfs een boost tot 120 fps.

Je hebt een tv nodig die respectievelijk 60 Hz of 120 Hz aankan, maar je hoeft niets in de instellingen van je Xbox te doen om hiervan te profiteren.

Het is vermeldenswaard dat games met een lagere resolutie kunnen worden uitgevoerd wanneer FPS Boost actief is. U kunt FPS Boost (en Auto HDR) echter handmatig in- of uitschakelen in de compatibiliteitsopties op het gamebeheerscherm voor elke respectieve titel.

Ga hiervoor naar de game in je gamebibliotheek, druk op de optieknop, scrol omlaag naar "game en add-ons beheren", klik erop en je zou "compatibiliteitsopties" moeten zien op de volgende pagina (aan de linkerkant - handkant). Klik daarop en je kunt het selectievakje voor FPS Boost gebruiken als de game dit ondersteunt.

Bij sommige titels waarbij de resolutie wordt beïnvloed, wordt FPS Boost niet automatisch ingeschakeld.

Je kunt ook zien of een game die je speelt FPS Boost (en Auto HDR) heeft ingeschakeld door tijdens het spelen op de Xbox-knop op je controller te tikken en er verschijnt een gids-overlay-indicator in de rechterbovenhoek die aangeeft of de functies zijn ingeschakeld of niet.

Op dit moment zijn bijna 100 games FPS Boost ingeschakeld. Xbox hoopt dat aantal regelmatig te verhogen. Hieronder zie je welke games werken met FPS Boost.

Alle games bieden tot 60 fps, tenzij anders aangegeven.

Buitenaardse isolatie *

Anthem - geen FPS Boost op Series S *

Assassins Creed III geremasterd

Assassins Creed Rogue geremasterd

Assassins Creed De Ezio-collectie

Assassins Creed Unity

Strijdjagers: Nightwar ( 120fps) *

120fps) * Battlefield 1 (120fps) - geen FPS Boost op Series S *

- geen FPS Boost op Series S * Battlefield 4 (120 fps) *

* Battlefield V (120fps) - geen FPS Boost op Series S *

- geen FPS Boost op Series S * Battlefield Hardline (120 fps) *

* Beholder complete editie *

Donkere zielen 3

Dead Island Definitive Edition - geen FPS-boost op Series S

Dead Island: Riptide Definitive Edition - geen FPS-boost op Series S

Deus Ex Mankind Divided

Dirt 4 (120fps) - geen FPS Boost op Xbox Series S

- geen FPS Boost op Xbox Series S Dishonored: definitieve editie *

Dishonored: dood van de buitenstaander *

Dont Starve: Giant-editie (120 fps) *

* Dragon Age: Inquisitie *

Dungeon Defenders II

Dying Light - geen FPS Boost op Series S Series

Uitval 4 *

Uitval 76 *

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4 *

Golf met je vrienden (120 fps) *

* Halo Wars 2 *

Halo: Spartaanse aanval (120 fps) *

* Hollow Knight: Voidheart-editie (120 fps) *

* Thuisfront: De Revolutie

Hyperscape (120 fps)

Eilandbesparing (120 fps)

Lego Batman 3: Beyond Gotham

Lego Jurassic World

Lego Marvel Superheroes (120fps op Series X)

Lego Marvel Super Heroes 2

Lego Marvels Avengers (120 fps op Series X)

Lego Star Wars: The Force Awakens

Lego The Hobbit (120 fps op Series X)

Lego The Incredibles

Lego World - geen FPS-boost op Series S

Het leven is vreemd

Life is Strange 2 - geen FPS-boost op Series S

Heren van de gevallenen

Mad Max (120 fps op Series X)

Metro 2033 Redux (120 fps)

Metro Last Light Redux (120 fps)

Mirrors Edge Catalyst (120fps) - geen FPS Boost op Series S *

- geen FPS Boost op Series S * Monster Energy Supercross 3

MotoGP 20 - alleen op Series S *

Verhuizen (120 fps)

Mijn vriend Pedro (120 fps)

Mijn tijd bij Portia *

Nieuw Super Luckys Tale (120 fps) *

* Te gaar 2 (120fps) *

* Paladins (120 fps)

Plants vs Zombies: Strijd om Neighborville (120fps) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare (120fps) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (120fps) *

* Power Rangers: Battle for the Grid (120fps) *

* Prooi *

Zee van Eenzaamheid *

Shadow of the Tomb Raider: definitieve editie

Shadow Warrior 2 - geen FPS-boost op Series S *

Slapende honden: definitieve editie

Smit (120 fps)

Sniper Elite 4 *

Star Wars: Battlefront (120 fps) *

* Star Wars: Battlefront II (120fps) - geen FPS Boost op Series S *

- geen FPS Boost op Series S * Steil - alleen op Series S *

Super Luckys Tale (120 fps) *

* Superhot (120 fps)

The Elder Scrolls V: Skyrim speciale editie *

Het kwaad van binnen 2 *

The Gardens Between (120fps) - 60fps op Series S *

- 60fps op Series S * De Lego Movie-videogame (120 fps)

The Lego Movie Videogame 2

Titanfalll (120fps) - geen FPS Boost op Series S *

- geen FPS Boost op Series S * Titanfall 2 (120 fps) *

* Tom Clancys The Division

Tomb Raider: definitieve editie

Volledig betrouwbare bezorgservice (120 fps) *

* Tweepuntsziekenhuis *

UFC 4 *

Ontrafelen 2 (120 fps) *

* Onhandelbare helden (120 fps) *

* Untitled Goose Game (120fps) *

* Woestenij 3 *

Waakhonden 2

Waakhonden

Yakuza 6: Het levenslied *

* Deze games zijn beschikbaar als onderdeel van Xbox Game Pass, dus je kunt ze meteen uitproberen als je lid bent.