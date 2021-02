Dit is hoe Xbox xCloud eruitziet in een browser

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft is van plan om binnenkort webbrowsertoegang tot zijn xCloud-gamingdienst te lanceren, eerst als een openbare preview.

De eigen medewerkers hebben de webversie van het cloudplatform voor het streamen van games getest en zodra het klaar is, kan het binnenkort worden gelanceerd voor desktop- en tabletgebruik.

Het meest voor de hand liggende doel is iOS, met toegang tot xCloud voor iPhone en iPad, iets wat Xbox- baas Phil Spencer heeft beloofd sinds de lancering van de service.

The Verge beweert te hebben vernomen over de plannen uit de bronnen, evenals schermafbeeldingen te hebben verkregen van de service die in een browser wordt uitgevoerd.

Er wordt gezegd dat de voorkant eenvoudig zal zijn, net als op Android, met game-aanbevelingen, de optie om games die je onlangs hebt gespeeld te hervatten en alle beschikbare titels op Xbox Game Pass Ultimate te vinden en af te spelen.

Net als bij bestaande toegang tot xCloud (of Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate, om het zijn volledige naam te geven), worden je opgeslagen games ook in de cloud opgeslagen. En je kunt een game opslaan op een Xbox One of Xbox Series X / S om door te gaan via de streamingdienst - en vice versa.

Xbox Game Pass Ultimate kost £ 10,99 per maand en bevat meer dan 300 games die je per maand kunt downloaden en spelen op een Xbox, plus toegang tot de EA-bibliotheek en andere voordelen. Je kunt er hier meer over lezen: Wat is Xbox Game Pass, welke games krijg je en hoeveel kost het?

The Verge beweert dat de openbare preview voor xCloud via een webbrowser vanaf het voorjaar beschikbaar zal zijn.

