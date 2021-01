Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vrijdag kondigde Xbox een prijsstijging aan voor Xbox Live Gold . Het zou met $ 1 per maand stijgen.

Tegen het einde van dezelfde dag trok het zich echter terug ... massaal. In feite heeft het niet alleen de prijsstijging ingetrokken, het zal binnenkort iets bieden waar alle Xbox- gamers om hebben gevraagd sinds de Xbox 360-dagen - gratis te spelen multiplayer-games zullen gratis online te spelen zijn. Je hebt geen Gold-lidmaatschap meer nodig om games als Fortnite te spelen.

Sommigen zien dit misschien als een fout van Xbox, maar het is enorm positief dat een bedrijf echt naar zijn klanten heeft geluisterd en snel iets heeft verholpen waartegen ze bezwaar hadden - zelfs met een extra stimulans.

"We hebben het vandaag verprutst en je had gelijk om het ons te laten weten. Verbinding maken met en spelen met vrienden is een essentieel onderdeel van gamen en we voldeden niet aan de verwachtingen van spelers die er elke dag op rekenen. Daarom hebben we besloten om dat niet te doen. de prijs van Xbox Live Gold wijzigen , staat er in een bericht op de Xbox Wire-blog .

"We maken van dit moment een kans om Xbox Live meer in overeenstemming te brengen met hoe we de speler centraal stellen in hun ervaring. Voor gratis te spelen games heb je geen Xbox Live Gold-lidmaatschap meer nodig om te spelen. die games op Xbox. We werken er hard aan om deze wijziging de komende maanden zo snel mogelijk door te voeren. "

Xbox Live Gold-lidmaatschap is al meer dan een decennium een steunpilaar van Xbox-gaming. Net als PS Plus is het verplicht voor online gaming op drie generaties consoles. Dit laatste nieuws zal worden verwelkomd door veel ouders die zich gewoon geen aanvullende diensten kunnen veroorloven.

Geschreven door Rik Henderson.