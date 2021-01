De Xbox Series S is nu verkrijgbaar bij Amazon UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het je nog niet gelukt is om een pre-order van de Xbox Series X of Xbox Series S te bemachtigen, heeft Amazon UK nu een voorraad van de Series S live - hier zijn de nieuwste deallinks:

squirrel_widget_351324

De voorraad van de Xbox Series X en Xbox Series S is over het algemeen nog steeds schaars, hoewel het lijkt alsof de Series S een beetje gemakkelijker beschikbaar begint te worden, hetzij om rechtstreeks te kopen, hetzij via een maandelijks Xbox All Access- abonnement.

Dat betekent dat je een maandelijks bedrag betaalt voor een periode van 24 maanden - inclusief Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap zonder extra kosten.

Xbox Series X heeft naar verluidt de Series S tot nu toe met 2 tegen 1 verkocht, dus het is geen wonder dat de voorraad veel schaarser is.

In onze Xbox Series S-recensie zeiden we: "De kleinste en goedkoopste toegang tot next-gen gaming is ... een geweldige start voor degenen die niet zo hardcore zijn als anderen, maar toch een zeer capabel apparaat willen.

"De Xbox Series S is leuk, vriendelijk en een aanzienlijke upgrade voor de Xbox One - hoewel je misschien wat geld opzij moet zetten voor een of twee externe harde schijven."



Op zoek naar een vergelijking van de nieuwe consoles? Bekijk dan onze functie Xbox Series X versus Xbox Series S: wat is het verschil?

squirrel_widget_2744430

Geschreven door Dan Grabham.