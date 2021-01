Xbox draadloze controller is binnenkort verkrijgbaar in pulsrood

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox introduceert een nieuwe kleur in zijn nieuwe serie draadloze controllers.

De nieuwe controller werd uitgebracht naast de Xbox Series X- en Series S- consoles, met verschillende nieuwe functies en een verfijnd ontwerp. En het is ook achterwaarts compatibel, dus het kan ook op Xbox One worden gebruikt.

Het enige probleem was dat de nieuwste generatie in slechts drie kleuren verkrijgbaar was: carbon black, robot white en shock blue. Gezien de controller die het verving, beschikbaar was in een groot aantal verschillende stijlen en kleuren - inclusief duizenden mogelijke ontwerpen door aanpassing, leek het jammer dat er niet meer opties waren.

Nu lijkt het erop dat Xbox die weg weer op gaat, met de introductie van de pulsrode versie van de Xbox Wireless Controller.

Het zal vanaf 9 februari beschikbaar zijn in de "meeste Xbox-markten" en kost $ 64,99 in de VS. We verwachten dat het £ 54,99 zal zijn in het VK, dezelfde prijs als de bestaande varianten.

Xbox-bezitters in China krijgen het eerder - vanaf morgen, 12 januari zelfs.

De nieuwste Xbox draadloze controller heeft een verbeterde D-Pad, betere, efficiëntere draadloze connectiviteit en een USB-C-poort voor het opladen van een optioneel first-party batterijpakket.

Anders gebruikt het nog steeds AA-batterijen.

Geschreven door Rik Henderson.