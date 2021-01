Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft contact opgenomen met de eigenaars van de Xbox Series X en Series S om erachter te komen wat ze van hun nieuwe consoles vinden. Een van de vragen is of ze willen dat de Xbox draadloze controller een aantal nieuwe functies van de PS5s DualSense heeft .

Deelnemers wordt op een schaal van één tot vier gevraagd of ze het wel of niet eens zijn met het volgende: "Ik ben op de hoogte van functies op PlayStation-controllers waarvan ik wou dat ze op de controller stonden die bij deze console werd geleverd."

In een groot deel van de enquête worden inderdaad vragen gesteld over de geloofwaardigheid van de "next-gen" van de nieuwe Xbox-consoles. Eén vraag vraagt de respondenten om precies dat te beoordelen: ze moeten het eens of oneens zijn of "deze console de volgende generatie aanvoelt".

Het was een gedachte die doordrong in onze eigen volledige recensie van de Xbox Series X - door exact hetzelfde ecosysteem te gebruiken als de Xbox One, in feite dezelfde game line-up en zeer vergelijkbare controller, had het de "wow" -factor van de PS5.

Sinds we dat schreven, zijn er echter veel meer games uitgebracht die zijn geoptimaliseerd voor Series X en S en we kunnen gerust zeggen dat, hoewel het nog steeds erg vertrouwd aanvoelt, een van de verbeteringen in de games zelf de nodige impact heeft.

En misschien zal Xbox de enquêteresultaten gebruiken om ook enkele toevoegingen aan zijn controllertechnologie aan te brengen, zoals zijn kijk op adaptieve triggers en haptische feedback. We zouden zon verhuizing zeker verwelkomen.

Geschreven door Rik Henderson.