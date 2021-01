Minecraft Earth wordt binnen enkele maanden afgesloten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zelfs jaren later proberen andere ontwikkelaars nog steeds vurig de bliksem in een fles te vangen die de verschijning van Pokemon Go op de mobiele markt markeerde. Het gebruik van AR en de buitenwereld sprak tot de verbeelding en werd een enorme hit.

Aankomende pc-games: de beste nieuwe games om naar uit te kijken

Minecraft World is nog maar kort op het toneel en is een van de meer ambitieuze games die de kernformule hebben overgenomen en deze hebben geïmiteerd. Het ziet spelers rondlopen in de echte wereld, langs evenementen en constructies gemaakt van de kenmerkende blokken van Minecraft, waarmee ze kunnen communiceren.

De game ziet er echter naar uit dat het waarschijnlijk niet het publiek heeft gevonden waarop het hoopte - met als centrale kwestie dat de wereldwijde pandemie iedereen thuis houdt, in plaats van vrij rond te kunnen lopen.

Minecraft Earth wordt daarom stopgezet, met een afbouwperiode die nu begint om mensen gemakkelijker in de verandering te brengen. Een nieuwe update zorgt voor een aantal onmiddellijke aanpassingen, om sneller vooruitgang te boeken terwijl deze nog beschikbaar is, en om de in-app aankopen te verwijderen die eerder beschikbaar waren.

Dit wordt onze laatste update, dus we hebben er een goeie van gemaakt! Veel plezier en bedankt dat je deel uitmaakt van de community!



Introductie van het Superseizoen

Nieuwe Character Creator-items

Minder tijd voor knutselen en smelten

Zoveel nieuwe mobs



↣ https://t.co/OBpzUcz2Ck ↢ pic.twitter.com/Dnl9R9HQLP - Minecraft Earth (@minecraftearth) 5 januari 2021

Dan, op 30 juni, wordt het volledig afgesloten, zelfs voor bestaande installaties, voordat op 1 juli alle spelersgegevens worden gewist om het verwijderen te verergeren. Om de klap te verzachten, krijgt iedereen die geld in de game heeft uitgegeven gratis de Bedrock-editie van Minecraft, en bestaande winkels met premium in-game-valuta worden omgezet om te werken op de Minecraft-marktplaats.

Geschreven door Max Freeman-Mills.