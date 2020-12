Halo Xbox 360-servers worden in 2021 uitgeschakeld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox 360 zal in december eindelijk worden gedood, wanneer de online services voor een van de grootste gameseries worden stopgezet.

Halo- gameservices voor de Xbox 360 werken niet meer vanaf december 2021. Dat betekent ook dat iedereen die de Xbox 360-versie van een Halo-game op Xbox One of Xbox Series X / S speelt, de online modi uit die periode niet meer kan gebruiken. .

De games in kwestie zijn de Xbox 360-versies van Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo: Reach en Halo Wars. Halo Spartan Assault zal ook worden beïnvloed.

Alle niet-online aspecten van elke game zouden nog steeds moeten werken.

Er zijn native Xbox One-versies van veel van die games, inclusief die in The Master Chief Collection, die nog steeds worden ondersteund en werken zoals ze nu doen.

"Hier bij 343 Industries zijn onze teams volledig gefocust op de toekomst van Halo. Van belangrijke updates en verbeteringen aan MCC en de overstap naar pc, tot de toekomst van de franchise met Halo Infinite - we werken al jaren aan het leveren van geweldige ervaringen. te komen, schreef ontwikkelaar 343 in een blogpost.

"Daartoe maken we vandaag onze intentie bekend om onze legacy-services Halo Xbox 360 stop te zetten, zodat we ons volledig kunnen concentreren op de toekomst van de franchise. Over ongeveer een jaar, december 2021, worden de online services voor legacy Halo Xbox 360-titels stopgezet. van deze titels kunnen deze games nog steeds voor onbepaalde tijd spelen, maar bepaalde online functies en ervaringen, met name online matchmaking, zullen beperkt of uitgeschakeld zijn. "

Geschreven door Rik Henderson.