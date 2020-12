Perfect Dark om terug te keren, opnieuw uitgevonden voor Xbox Series X en S.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De klassieke N64-shooter Perfect Dark van Rare keert terug - dit keer voor de Xbox-consolesfamilie, inclusief Xbox Series X en Xbox Series S.

Aangekondigd tijdens The Game Awards op donderdag 10 december, wordt de "reimagined" heropleving van de spionageavonturen van Joanna Dark ontwikkeld door The Initiative, een redelijk nieuwe studio die onder de paraplu van Xbox Game Studios valt.

We weten nog niet veel over de game of de releasedatum, maar gaan ervan uit dat het zal worden uitgebracht voor Xbox One en voor de volgende generatie consoles van Microsoft.

Tijdens de uitreiking werd een aankondigingstrailer getoond.

Perfect Dark werd oorspronkelijk uitgebracht door Nintendo voor de N64 in 2000. Het was een spirituele opvolger van GoldenEye 007 - mogelijk de beste N64 ooit gemaakt - en had vergelijkbare FPS-gameplay en themas. De multiplayer met gesplitst scherm was vergelijkbaar en had een geheugenuitbreidingspakket nodig om te draaien, het was zo geavanceerd voor zijn tijd.

Een vervolg, Perfect Dark Zero, werd uitgebracht voor de Xbox 360 in 2005, en een geremasterde versie van het origineel haalde ook de console.

Beide games zijn opnieuw uitgebracht op de Xbox One via achterwaartse compatibiliteit als onderdeel van de Rare Replay-compilatie. Ze kunnen ook worden gespeeld op de Xbox Series X / S als je de geschiedenis wilt bekijken voorafgaand aan de toekomstige release van de nieuwe game.

Geschreven door Rik Henderson.