Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator was een van de weinige games die dit jaar echt tot de verbeelding van mensen sprak, in uitdagende tijden waarin mensen zich meer dan een beetje opgesloten voelden. De benadering van de hele wereld voelde als echte vrijheid om een aantal werkelijk adembenemende locaties te verkennen.

Op dit moment heb je echter een stevige pc nodig om het te spelen op een manier die aanvoelt als hoe de ontwikkelaars het bedoeld hebben, met behoorlijke details en een framesnelheid die eigenlijk draaglijk is, wat een duidelijke limiet heeft gesteld aan het aantal mensen dat in staat is om te spelen een deel.

Dat zal volgende zomer echter veranderen, wanneer de game via Xbox Game Pass zijn weg vindt naar Xbox Series X en Series S, waardoor de volledige flight sim-ervaring op je bank komt.

We hebben niet veel meer details over hoe de ontwikkelaars erin slagen om zon veeleisende game op de consoles te persen, maar het feit dat de bovenstaande trailer schijnbaar is vastgelegd in native 4K van een Series X is machtig, enorm indrukwekkend.

Hoe de Series S-tarieven zullen zijn, zal interessant zijn om te zien, maar u kunt op zijn minst een soort downgrade in resolutie verwachten.

We zullen ongetwijfeld meer horen over de consoleversie in de maanden voorafgaand aan de release, en op een gegeven moment krijgen we een stevigere datum om naar uit te kijken, maar hoe dan ook, het komt onmiddellijk naar Game Pass wanneer het wordt gelanceerd, waardoor het toegankelijk wordt voor nog meer mensen dan ooit.

Geschreven door Max Freeman-Mills.