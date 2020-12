Halo Infinite is uitgesteld tot herfst 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X en S zijn gelanceerd zonder wat duidelijk bedoeld was als hun vlaggenschip, Halo Infinite - dat is nu verleden tijd. Velen van ons hebben echter reikhalzend uitgekeken naar nieuws over wanneer de game precies zou verschijnen.

Dat is nu in ieder geval een beetje concreter gemaakt na een grote, langdurige update van ontwikkelaar 343 Industries op zijn blog, en het is geen ideaal nieuws vanuit een timingperspectief. Halo Infinite wordt nu gelanceerd in de herfst van 2021, mogelijk een volledig jaar of langer nadat de consoles die het hoopte te verkopen, uitkwamen.

Er zijn natuurlijk twee kanten aan deze medaille: je zou hopen dat de game er zowel aanzienlijk beter uitziet als aanvoelt als hij verschijnt, met het voordeel van een heel extra jaar ontwikkelingstijd om hem te helpen.

Er is echter geen ontkomen aan de teleurstelling dat een game die we nu hoopten te spelen, nog lang niet zal bestaan - teleurstelling dat Microsoft ongetwijfeld een scherp gevoel zal hebben gezien de centrale rol van Halos Master Chief in de reclame voor de nieuwe consoles .

De blogpost die het nieuwe releasevenster onthult, is een absolute kolos, ondertussen boordevol discussies over hoe 343 het spel nadert en de verschroeiende feedback die het kreeg na de eerste grote gameplay-demo die het deelde.

Het bevat enkele van de eerste details van hoe de multiplayer van Infinite eruitziet, inclusief een paar screenshots, dus als je elk klein detail wilt weten, ga dan naar de post voor de volledige verspreiding .

Geschreven door Max Freeman-Mills.