Xbox-scalpers krijgen een beloning omdat Very 1.000 bestellingen annuleert

(Pocket-lint) - We hebben de laatste tijd veel gelezen over online scalpers en hoe ze op de eerste dag 2.500 PlayStation 5-consoles konden aanschaffen om ze tegen hoge prijzen door te verkopen. We hebben er zelfs zelf een gesproken om erachter te komen hoe en waarom.

Nu lijkt het erop dat karma de scalpeergroep heeft ingehaald. Nadat het publiekelijk opschepte over het binnenhalen van meer dan 1.000 Xbox Series X- bestellingen van Very, heeft het nu ontdekt dat de Britse retailer ze heeft geannuleerd.

"Als gevolg van een technische fout konden sommige mensen zondag voor een korte tijd bestellingen plaatsen voor PS5- en Xbox Series X-consoles", aldus Very, zo meldt Sky News.

"Deze artikelen zijn echter niet te koop en de getroffen klanten hebben bericht ontvangen dat de bestellingen zijn geannuleerd. Onze excuses voor de verwarring die is veroorzaakt."

Helaas hebben de annuleringen niet alleen gevolgen voor scalpers. Legitieme klanten werden ook geïnformeerd dat alle bestellingen die in het weekend zijn gedaan, zijn geannuleerd.

De scalpeergroep in kwestie vraagt £ 29,99 per maand voor een abonnement (of £ 399,99 voor een levenslang lidmaatschap). Het deelt informatie met zijn leden over het uitvoeren van massale bestellingen, waarbij bots worden verondersteld te worden gebruikt om aandelen en prijzen te vinden.

Geschreven door Rik Henderson.