Ontvang £ 40 korting op de Seagate Storage Expansion Card voor Xbox Series X|S

(Pocket-lint) - Op dit moment biedt Amazon UK £ 40 korting op de 1TB Seagate Storage Expansion Card voor Xbox Series X|S.

Als je een nieuwe Xbox hebt, weet je dat je waarschijnlijk de opslag moet upgraden en dit is de beste manier om dit te doen dankzij een leessnelheid van 300 MB/s en compatibiliteit met de Xbox Series X of Series S speciale uitbreidingssleuf. Snelle laadtijden zijn gegarandeerd.

De kaart kost nu £ 179,99 in plaats van £ 219,99 , wat een behoorlijke besparing betekent.

De kaart is beter dan gewoon een andere externe schijf aansluiten, want je kunt games spelen met next-gen technologie, zoals ray-tracing en 4K 60fps graphics.

In onze review van de kaart zeiden we: "Deze next-gen Xbox-opslaguitbreiding werkt precies hetzelfde als de interne opslag in een Series X of S, en biedt alle optimalisaties en boosts die next-gen games vereisen. Aan de voorkant is het een zeer indrukwekkende add-on. Maar het is duur - en je zou weg kunnen komen met veel goedkopere externe USB-alternatieven voor het opslaan van games die die prestatiehobbels niet vereisen." En daarom is het oppakken van een deal de beste manier!