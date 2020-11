Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft net de Xbox Series X en Series S uitgebracht (gefeliciteerd als je een van beide in handen hebt), en een nieuwe controller die daarbij past, maar het heeft al een heel gezonde besparing op die vernieuwde gamepad gestoken.

Best Buy heeft een stevige korting van $ 20 op alle drie de kleuren van de controller, of deze nu in zwart, blauw of wit is.

Als u kiest voor de zwarte of witte versies, kunt u uw pad voor slechts $ 39,99 krijgen , een daling van $ 59,99, wat normaal gesproken een geweldige prijs zou zijn voor zelfs een budgetcontroller van een derde partij.

Als die mooie schokblauwe kleur meer jouw stijl is, krijg je nog steeds $ 20 korting, maar moet je toch een premie van $ 5 betalen - het komt op $ 44,99, een daling van $ 64,99 .

Waar je ook voor kiest, dit is echt een geweldige deal - de Xbox-pad is een ietwat verfijnde versie van een beproefd ontwerp dat supercomfortabel en geliefd is bij de meesten die het proberen. Het beste van alles is dat het geweldige compatibiliteitsfuncties heeft.

Het werkt natuurlijk met de nieuwe consoles, maar is ook volledig in staat om met oudere Xbox One-systemen te werken voor het geval je nog steeds op die generatie zit. Bovendien is het perfect voor gamen op uw pc en zelfs uw smartphone via Bluetooth.

Geschreven door Max Freeman-Mills.