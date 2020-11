Laat updates de kerst niet verpesten: hoe u uw Xbox Series X / S uit de doos haalt en opnieuw inpakt om deze van tevoren bij te werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alle nieuwe technologie zorgt voor spanning - vooral wanneer je iemand een nieuwe console geeft die de komende jaren vele uren van de dag zal vullen. Met de consoles van de Xbox-serie en de nieuwePlayStation 5 wordt het voor velen waarschijnlijk een gamingkerstmis.

Natuurlijk, als je een fan bent, heb je je console al gekocht en speel je met je console, maar voor veel ouders - die de console cadeau doen - is er meer om over na te denken. Als je er natuurlijk een hebt weten te bemachtigen .

Die kerstsfeer kan echter enigszins afgestompt zijn als je je nieuwe Xbox Series X uit de doos haalt en ontdekt dat je uren en uren aan downloads hebt om door te komen voordat je echt iets kunt doen.

Nou, zo erg is het niet. Er is een eerste update voor de Xbox Series X (op het moment van schrijven) die slechts ongeveer 700 MB is en die in een flits arriveert en de console bijwerkt. Buiten dat zijn de games zelf de grote barrière.

Als u de nieuwste games wilt spelen of meestal digitale titels wilt hebben, moet u veel downloaden, vooral als u wilt profiteren van Optimized for Series X / S. Deze games moeten op de interne opslag van de Series Xbox staan om de beste ervaring te krijgen.

Neem bijvoorbeeld Forza Horizon 4 . Het is geoptimaliseerd voor Xbox Series X / S en het is ongeveer 80 GB aan download. De totale download voor ons was ongeveer 3 uur - hoewel je natuurlijk kunt beginnen met spelen voordat alles is gedownload, maar als je maar een paar games hebt die je waarschijnlijk op kerstochtend wilt spelen, is het de moeite waard om de console voor de grote dag.

De verpakking in onberispelijke staat hebben, zodat je de ervaring niet verpest, maakt hier deel uit van het plezier. Gelukkig is het vrij eenvoudig om in de Xbox Series X-verpakking te komen zonder iets te vernietigen.

De doos wordt gesloten gehouden door vier zelfklevende lipjes. Dit zijn geen beveiligingstabs, ze kunnen eigenlijk van de doos worden gepeld zonder te scheuren of sporen achter te laten. Met enige zorg kun je ze terugtrekken om het deksel los te maken. Het is dan de moeite waard om ze aan zichzelf te plakken, zodat u ze tijdens het herverpakken kunt gebruiken om het deksel van de doos weer dicht te sluiten.

Dan hoef je alleen maar het deksel op te tillen voor de eerste aanblik van je nieuwe droommachine, de Xbox Series X. Nou, er zit wat schuimverpakking bovenop, maar zodra je die eruit tilt, zal de console in meer verpakkingen worden gevonden, met een kaarthoes eromheen gewikkeld.

1/5 Pocket-lint

De kaart glijdt er gemakkelijk af, zodat u de zwarte verpakking op de console zelf kunt verwerken.

De binnenverpakking is weer vastgezet met plakband, dus het is gemakkelijk om deze tape voorzichtig op te tillen en een uiteinde van de sleeve te openen. U kunt de console vervolgens uit de verpakking schuiven, zodat deze in vorm blijft.

Dat is alles - u bent uit de doos en klaar om verder te gaan.

De volgende stap is natuurlijk het verbinden. Als je een bestaande Xbox-eigenaar bent (wat je waarschijnlijk bent als je games wilt downloaden die je al hebt), dan kun je gewoon een moment vinden om je Series X aan te sluiten op de verbindingen die je gewoonlijk voor je Xbox One gebruikt.

Om de console aan de praat te krijgen, heb je stroom, een netwerkverbinding en de HDMI naar de tv nodig. We hebben de kabels van onze bestaande Xbox losgekoppeld en in de Series X gestoken. Door bestaande kabels te gebruiken, hoef je niet door de rest van de doos te lopen, zodat je dat allemaal in tact kunt laten.

De voedingskabel is van het standaard cijfer acht type, dus je kunt hier eenvoudig een bestaande kabel voor gebruiken als dat nodig is.

Het gebruik van een bekabelde netwerkverbinding verdient de voorkeur, aangezien deze veel betrouwbaarder kunnen zijn dan draadloze - en een aangesloten Ethernet-kabel wordt naadloos gedetecteerd tijdens het installatieproces.

De installatie zelf maakt gebruik van de Xbox-app op uw telefoon. Je moet de app installeren waar je de optie ziet om een nieuwe console in te stellen. Je maakt verbinding door op de letters die op de tv worden weergegeven in de app te tikken.

De basisprincipes van de installatie worden vervolgens afgehandeld via uw telefoon, inclusief de optie om u aan te melden bij en te linken naar uw Microsoft-account, uw beveiligingsopties voor de nieuwe console en een prompt om de app te downloaden om uw gezin ook op de Xbox te beheren.

We vonden een eerste ong. Er was 700 MB download nodig voordat we bij de verbindingsfase van de controller kwamen. Hoewel de grafische weergave op het scherm je vraagt om een van de nieuwe controllers in de doos aan te sluiten, kun je een bestaande controller van de Xbox One gebruiken als je die hebt.

Je moet de controller aanzetten, op de oranje verbindingsknop aan de voorkant drukken en vervolgens ook op de verbindingsknop aan de voorkant van de nieuwe Xbox-console. Dat zal de twee koppelen en je kunt al het andere doen zonder de rest van de verpakking te storen.

Als je geen oude controller hebt, moet je voorzichtig in de doos duiken om de nieuwe Xbox Series-controller te ontketenen. Til het deksel op de hoes aan de achterkant van de doos op en je vindt de controller aan de rechterkant.

Het is eenvoudig genoeg verpakt, met tape om de zak gesloten te houden, maar gemakkelijk te openen. Batterijen worden meegeleverd, maar verzegeld in een andere zak, dus misschien wilt u voor deze tijdelijke maatregel twee AA-batterijen zoeken.

Zoals we al zeiden, het downloaden van de games kost veel tijd. Na het installatieproces te hebben doorlopen, is de Xbox Series X / S klaar voor gebruik, maar je hebt niets om te spelen.

Omdat sommige van deze downloads vele uren in beslag nemen, moet je misschien de games kiezen waarvan je denkt dat ze het belangrijkst zijn op kerstochtend. Ga gewoon naar je lijst met games, kijk wat het X / S-logo draagt dat je op de interne opslag wilt hebben en klik op downloaden.

Downloads zijn natuurlijk niet de enige optie. Als je externe opslag op je bestaande console hebt, wil je daar misschien wat beheer doen, om games naar een externe schijf te verplaatsen, zodat je ze naar de nieuwe console kunt verplaatsen.

Dit bespaart u een hoop downloadtijd, maar u moet er zorgvuldig mee omgaan om ervoor te zorgen dat u weet wat u doet. We hebben een handleiding over hoe u uw games van de ene console naar de andere kunt verplaatsen met behulp van een externe schijf en zelfs als u sommige games rechtstreeks downloadt, is het mogelijk dat u op een later tijdstip een aantal games afzonderlijk verplaatst met de harde schijf. Je hebt misschien ook een andere externe schijf nodig als je niet de capaciteit hebt om al je games te verplaatsen naar een schijf die je al hebt.

Het belangrijkste is om een beetje huishoudelijk werk te doen en ervoor te zorgen dat alle games die u op uw interne schijf op uw oude Xbox hebt opgeslagen, worden opgeslagen op de externe opslag, zodat u deze eenvoudig kunt verplaatsen zodra u deze nodig hebt.

Als je eenmaal klaar bent met updaten en instellen en een aantal games hebt gedownload, kun je erover nadenken om alles weer in de doos te krijgen, wetende dat het op kerstochtend klaar is voor gebruik met een minimum aan gedoe.

Als je voorzichtig bent geweest met het uitpakken, is het gemakkelijk om de console in onberispelijke staat terug te brengen in de verpakking en niemand zal er iets van weten - totdat hij is opgestart en klaar om te spelen.

squirrel_widget_351765

Geschreven door Chris Hall.