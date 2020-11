Star Wars DLC brengt een sterrenstelsel ver, ver weg naar Minecraft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Minecraft heeft op dit moment misschien de hele wereld veroverd, maar zoals Fortnites langdurige flirt met Marvel aantoont, is er altijd ruimte voor meer tie-ins. Nu werkt het fenomeen van het bouwen van blokken samen met een van s werelds grootste franchises, Star Wars.

Nieuwe DLC die beschikbaar is via de Minecraft Marketplace heeft de beelden en geluiden van de originele trilogie naar de game gebracht, plus een selectie van de nieuwste hit, The Mandalorian.

Het downloadbare pakket bevat een hele reeks stukjes en beetjes: een kaart, een skinpakket, een volledig op maat gemaakte texture-set, mob en item re-skins en een UI-behandeling om de hele game het gevoel te geven dat het zich afspeelt in een melkwegstelsel ver weg. , ver weg. Er is zelfs een gelicentieerde soundtrack om je echt het gevoel te geven dat je op Tattooine zit (of waar dan ook).

Het grootste deel van het pakket is afkomstig uit de originele trilogie van films, die Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker en een reeks schepen en speeders in het spel brengt, maar de cast van de nieuwere Mandalorian is ook aanwezig en correct. Dat klopt, inclusief Baby Yoda.

Of je nu scènes uit de films opnieuw wilt beleven of zelf nieuwe omgevingen wilt bouwen, de texturen en bloktypen zouden je een hele reeks nieuwe opties moeten bieden, en we gaan ervan uit dat er waarschijnlijk plannen zijn om meer middelen en personages uit de prequels en sequels van Minecraft langs de lijn als deze het goed doet (en dat zal zeker gebeuren).

Geschreven door Max Freeman-Mills.