De voorraadtekorten van de Xbox Series X / S kunnen oplopen tot het voorjaar van 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je hebt besloten om deze nieuwe consolegeneratie voor Xbox te kiezen, maar de Xbox Series X of S nog moet kopen, heb je misschien moeite om er een te vinden. Een Xbox-manager heeft gezegd dat er tot april volgend jaar een tekort aan aandelen kan zijn.

Het bedrijf viert wat het beweert te zijn, zijn grootste console-lancering ooit. Dat betekent echter dat het nu veel moeilijker is om op tijd voor Kerstmis een next-gen Xbox te kopen.

De chief financial officer, Tim Stuart, was te gast op de Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference, waar hij uitlegde dat het onwaarschijnlijk is dat er nog veel meer van de nieuwe consoles in de schappen zullen liggen tot het tweede kwartaal van 2021: "Ik denk dat we voorraadtekorten zullen blijven zien. terwijl we het kwartaal na de feestdagen ingaan, dus Microsofts Q3, kalender Q1, "zei hij.

Xbox zal rond die tijd de productie echter opvoeren, in het licht van de grote vraag van de consument, om "op volle snelheid op weg te gaan naar ... de pre-zomermaanden".

De Xbox Series X en Series S gingen op 10 november wereldwijd in de verkoop en versloegen hun grootste rivaal, dePlayStation 5 , met een paar dagen (in de VS, negen dagen in het VK).

Veel winkeliers meldden dat ze binnen enkele minuten na de verkoop uitverkocht waren.

Geschreven door Rik Henderson.