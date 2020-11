Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Thrustmaster heeft een speciale editie-versie van zijn eSwap Pro-controller voor Xbox Series X en S.

De Thrustmaster eSwap X Pro-controller is bedraad en wordt geleverd met een modulair ontwerp. Hiermee kunnen gebruikers de posities van de thumbstick en D-pad opnieuw configureren, waarbij elke module wordt verwisseld naar de positie die het beste bij de speler past.

De nieuwe triggers hebben een vergrendelingssysteem dat de reisafstand tot wel 50 procent kan verkleinen, waardoor bijvoorbeeld snellere responstijden bij first person shooters mogelijk zijn.

Inderdaad, zowat elk element van de controller kan worden aangepast, inclusief verschillende kleurenschemas die beschikbaar zijn in een eSwap X Green Color Pack en een Blue Color Pack. De standaard controller wordt geleverd met zwarte triggers, grepen en thumbsticks.

Een extra voordeel van het hebben van een modulaire controller is dat je slechts één van de verschillende elementen kunt vervangen als deze versleten is. En omdat het bedraad is, heeft het geen latentie en is het dus ook geschikt voor eSports-toernooigames.

De eSwap X Pro kan ook worden gebruikt met de Xbox One en Windows 10. Het kost £ 149,99 voor de controller, terwijl add-ons geprijsd zijn vanaf £ 17,99 voor een module tot £ 44,99 voor een volledig kleurenpakket.

Geschreven door Rik Henderson.