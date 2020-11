Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zowel de Xbox Series X / S- als dePS5 -consoles van de volgende generatie brengen eenflink aantal grafische upgrades naar het feest, waaronder gaming tot 120 fps, maar slechts enkele zijn zo direct indrukwekkend als ray tracing.

De realistische verlichtingstechnologie werd voor het eerst geïntroduceerd met Nvidia pc-grafische kaarten in 2018, maar maakt nu ook deel uit van console-gaming, waarbij beide nieuwe machines dit op glorieuze wijze ondersteunen.

Het produceert nauwkeurige reflecties in ramen en water - verwacht meer plassen in veel next-gen games - en verspreidt lichtinval om beter te reageren met objecten. Kortom, een game ziet er fantastisch uit.

Maar welke games zullen ray tracing bevatten op PS5 en Xbox Series X en S? Lees hieronder meer.

Zoals we volledig uitleggen in onze uitgebreide ray tracing-functie , werd de verlichtingstechnologie aanvankelijk bedacht als onderdeel van geavanceerde grafische kaarten voor pc-gaming. Hiermee kunnen ontwikkelaars een nauwkeurigere en realistischere verlichtingsengine gebruiken die reageert met alle objecten in een game.

Dit resulteert in betere reflecties, schaduwen en omgevingsverblinding door lichtbronnen. Het gaat hand in hand met HDR om een aantal werkelijk verbluffende effecten te presenteren.

Misschien heb je al enkele consolegames met ray tracing gezien, aangezien sommige studios software gebruiken in plaats van specifiek hardwarebeheer. Dit is echter vrij zeldzaam en het gebruik van hardware betekent dat het veel effectiever is.

Ray-tracing is een in-game-effect dat wordt uitgevoerd op je console naar keuze - Xbox Series X / S of PS5 - dus het maakt niet uit welke tv je hebt, het werkt nog steeds. Het is niet afhankelijk van tv-technologie.

We raden u echter aan om HDR op uw tv te hebben voor het beste effect.

Hier is een lijst met consolegames van de volgende generatie waarvan we momenteel weten dat ze ray tracing ondersteunen - sommige zijn nu beschikbaar, andere zullen het later toevoegen:

Astros speelkamer (PS5)

Helder geheugen: oneindig (XSX, XSS)

Call of Duty: Black Ops Cold War (XSX, XSS, PS5)

Call of the Sea (XSX, XSS)

Koor: Rise as One (XSX, XSS)

Demons Souls (PS5)

Devil May Cry 5 Special Edition (XSX, PS5)

Aangeworven (XSX, XSS)

Fortnite (XSX, XSS, PS5)

Forza Motorsport (XSX, XSS)

Versnellingen 5 (XSX, XSS)

Halo Infinite (XSX, XSS)

Maneater (XSX, XSS, PS5)

Marvels Spider-Man: Miles Morales (PS5)

NBA 2K21 (XSX, XSS, PS5)

Observer: System Redux (XSX, XSS, PS5)

Pokerclub (XSX, XSS)

RIT 4 (XSX, XSS, PS5)

STALKER 2 (XSX, XSS, PS5)

Het medium (XSX, XSS)

Watch Dogs: Legion (XSX, XSS, PS5)

We zullen deze lijst bijwerken naarmate er meer titels met ray tracing bij ons bekend zijn.

Geschreven door Rik Henderson.