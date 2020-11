Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X en Series S zijn er eindelijk - de twee antwoorden van Microsoft op de vraag van de volgende generatie: 4K-gaming in het geval van de grotere doos en lagere resolutie voor de kleinere optie.

Ze zijn allebei geweldig op hun eigen manier, maar een gameconsole is natuurlijk niets zonder games om erop te spelen. We hebben hier de allerbeste titels voor de next-gen Xboxen verzameld, een strakke en zorgvuldig samengestelde lijst met je allerbeste opties.

Veel van deze zijn ook beschikbaar op de Xbox One in zijn vele versies, maar ze spelen allemaal op hun best op de nieuwe hardware.

Het Xbox-team heeft een grote hoopla gemaakt over de upgrade die het naar Gears 5 voor de volgende generatie heeft gebracht, en het is eerlijk om te zeggen dat de resultaten super indrukwekkend zijn. Je krijgt 120 FPS-actie op beide consoles (als je tv het aankan), wat zorgt voor supersoepele gameplay in competitieve modi.

De beelden zijn ook haarscherp en de upgrade ten opzichte van de Xbox One-versie is overal merkbaar. Het beste van alles is dat je deze geweldige shooter bij Game Pass krijgt, wat betekent dat je er zonder extra kosten aan kunt deelnemen. Het is de moeite van het bekijken waard, vooral als je nieuw bent in de serie.

We kunnen dit elke dag vervangen door de volgende inzending in de serie, Valhalla, maar voorlopig ziet de laatste grote Assassins Creed-game er nog steeds uitstekend uit op de nieuwe hardware die we hebben. De uitgestrekte oude Griekse kaart van de game is fantastisch leuk om te verkennen, terwijl de SSDs in de Series S en X zorgen voor veel verbeterde laadtijden.

De game zag er al geweldig uit, maar de prestatieverhoging is merkbaar en zeer welkom. Speel als Alexios of Cassandra (en dat laatste zou onze keuze zijn), je begint aan een echt epische zoektocht en ontmoet een aantal serieus gedenkwaardige personages.

De eerste racegame die tijdens de ontwikkeling werd uitgebracht met de volgende generatie consoles in gedachten, Dirt 5 doet geweldig werk door de energie op te roepen die de serie zo populair maakte. Het is rauw plezier met de nadruk op toegankelijkheid, hoewel je er desgewenst behoorlijk diep in kunt rijden.

Het ziet er superscherp uit op de nieuwe hardware en werkt met zinderende framesnelheden om je totale controle te geven en reactietijden tot bijna niets terug te brengen, terwijl verlichting en reflecties er ook weelderig uitzien. Het is een geweldige manier om die race-jeuk te krabben.

Wat sportgames betreft, er is er maar één voor ons - FIFA doet elk jaar hetzelfde trucje, en soms willen we een beetje meer revolutie dan evolutie, maar het is op dit moment nog steeds een beproefd spel, dat zorgvuldig wordt herhaald om nog meer precisie toe te voegen. Er komt binnenkort een gratis upgrade van de volgende generatie voor, maar zelfs daarvoor kun je profiteren van snellere laadtijden en soepelere prestaties op je nieuwe hardware, dus het is absoluut een superieure ervaring.

Een ander spel dat duidelijk vanaf een eerder punt is gebouwd met de volgende generatie in gedachten, is Watch Dogs: Legion, dat absoluut prachtig is op de Series X, met ray-tracing die verlichting en reflecties mogelijk maakt die een enorme upgrade zijn van de huidige generatie versies. . Het laat met name nachtscènes absoluut schitterend knallen.

Je speelt deze keer als het geheel van Ded Sec en rekruteert letterlijk iedereen die je leuk vindt om mee te vechten, wat zorgt voor een heel leuk, willekeurig gevoel van chaos dat het nemen van risicos en haastige benaderingen van taken en missies aanmoedigt.

De battle royale van het moment is Warzone, een kolos die de Call of Duty-franchise eindelijk tot een echte speler in het genre maakt. Het is helemaal gratis om te spelen, en hoewel het veel ruimte op je harde schijf in beslag kan nemen, is het de moeite waard voor een brutale, verslavende formule.

Op de volgende generatie zul je vloeiendere framesnelheden en sterk verbeterde laadtijden opmerken, en er komt nog veel meer inhoud over de lijn, dus er is geen verkeerde tijd om het op te halen en uit te proberen.

Een ander spel dat enorm profiteert van de SSD in de nieuwe consoles is Red Dead Redemption 2, dat een aantal absoluut pijnlijke laadtijden heeft op oudere hardware. Dit wordt enorm ingekort door de nieuwe technologie, een waardige verbetering op zich, maar dat draagt ook bij aan betere visuele prestaties.

Het maakt het een uitstekende manier om een van de bepalende games van de afgelopen jaren te spelen, een enorm uitgestrekt cowboy-epos dat zich afspeelt in misschien wel de meest weelderig gedetailleerde open wereld die ooit in een game is gemaakt. Het is een verbluffend monument voor de capaciteiten van ontwikkelaar Rockstar.

Een ander enorm epos dat vroeger laadtijden had die vervelend konden zijn, afhankelijk van wie je het vraagt, is The Witcher 3 misschien wel de beste RPG ooit gemaakt. Het is een enorm, bruisend, levendig verhaal dat heel leuk is om te ontdekken en in je op te nemen, en dat soepeler dan ooit werkt op de nieuwe Xboxes.

In feite krijgt het een upgrade van de volgende generatie om de visuals nog verder te verbeteren, dus als je nog nooit in de schoenen van Geralt of Rivia bent gestapt, is dit een perfecte game voor je nieuwe Xbox.

Natuurlijk, als je aan Xbox denkt, denk je aan Halo, en hoewel Infinite is vertraagd en voorlopig niet zal verschijnen, kunnen we nog steeds genieten van alles wat er eerder was. De Master Chief Collection is een samengestelde en verbeterde selectie van historische Halo-titels en speelt als een droom op de Series S en X.

Je kunt klassiekers zoals Halo: Reach of de originele trilogie spelen met hoge framesnelheden en resoluties, en zelfs genieten van hun meer vintage multiplayer-aanbod. Het is een must-download voor iedereen met een Game Pass-lidmaatschap.

Fortnite is onmogelijk te negeren en heeft een enorme plaats in onze bredere cultuur - het is gewoon zo blijvend populair, en terecht. De Battle Royale-opties zijn net zo snel en leuk als altijd, en verbeterde resolutie en beelden maken de Series X-versie bijzonder aantrekkelijk, met nieuwe physics en 60 FPS-gameplay die zorgt voor soepel en prachtig plezier.

Met een steeds diepere band met het Marvel-universum dat vruchten afwerpt, is er ook geen teken dat de inhoud ophoudt, dus je moet het zeker proberen als je nog nooit van zijn unieke geneugten hebt geproefd.

Onze laatste keuze gaat naar een geweldige racegame van de laatste consolegeneratie, de uitstekende en Xbox-exclusieve Forza Horizon 4, die er nog steeds prachtig uitziet en als een droom speelt op de twee nieuwe consoles. Het is een uitstekende arcade-racer met een heerlijke weergave van het VK in een compact open-wereldformaat.

Je neemt deel aan allerlei soorten races op veel verschillende terreintypen, en je kunt de moeilijkheidsgraad verhogen of deze toegankelijker maken op talloze doordachte manieren. Online racen maakt het nog duurzamer als een plezierige virtuele ruimte om wat tijd door te brengen.

