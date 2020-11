Welke games draaien op 120 FPS op Xbox Series X?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X staat voor de deur - met de minder krachtige Series S ook op handen. Dat betekent dat de game-prestaties van de volgende generatie eindelijk hier zijn, met verbeterde resoluties en framesnelheden.

Sterker nog, je hebt misschien behoorlijk wat informatie over 120 FPS zien vliegen, en het feit dat de Series X is gebouwd om dit mogelijk te maken. Maar wat houdt dat precies in en zullen games het ook daadwerkelijk gebruiken? We hebben hier de antwoorden voor je.

De "FPS" in dat stukje technische lingo staat voor "frames per seconde", en verwijst naar hoe snel een console visuele frames kan uitvoeren terwijl je speelt - op die manier is het vrij duidelijk.

Een game die kan draaien op 120 FPS, produceert dus 120 frames per seconde, wat zorgt voor extreem soepele en responsieve visuele prestaties. Voor de context wordt zelfs 60 FPS slechts langzaam standaard. Grote series zoals Call of Duty en Assassins Creed mikken op 60 FPS op consoles van de huidige generatie, dus 120 FPS is een behoorlijke stap vooruit.

Die soepelheid kan betekenen dat sommige visuele hoeken moeten worden afgesneden om de zaken draaiende te houden, dus het kan betekenen dat er minder details of minder effecten zijn, maar hoe die balans te beheren, is aan individuele ontwikkelaars.

De grootste complicatie als het gaat om 120 FPS is dat het helaas niet op elke tv werkt. Als je een nieuwere tv hebt, een met een paneel dat 120 Hz-instellingen ondersteunt, komt alles goed.

Veel tvs staan echter alleen verversingsfrequenties tot 60 Hz toe, en deze zullen niet op dezelfde manier profiteren van 120 FPS, omdat de tv de uitvoer van de console gewoon niet helemaal kan bijhouden. Het ziet er nog steeds mooi en glad uit, maar niet in dezelfde mate.

Omdat de nieuwste console van Microsoft nog erg jong is, is de lijst met games die op 120 FPS kunnen draaien nog steeds vrij kort - je kunt de volledige lijst hieronder vinden:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5 Special Edition

Vuil 5

ExoMecha

Versnellingen 5 (Multiplayer)

Halo Infinite (Multiplayer)

Halo: The Master Chief Collection

Metaal: Hellsinger

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Ori en de wil van de slierten

Wees van de machine

Rainbow Six Siege

Tweede uitsterven

De valkenier

De Touryst

Het is een lijst met enkele nieuwe games, zoals Call of Duty: Black Ops Cold War, en enkele bestaande Xbox-titels, waaronder Gears 5 en Ori and the Will of the Wisps.

Hoe dan ook, als je een van deze games op je Xbox Series X speelt, kun je spelen met een mate van soepelheid die je misschien niet gewend bent, dus probeer ze zeker uit.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Dan Grabham.