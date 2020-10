Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een jaar geleden dat Microsoft het uiterlijk van de komende Xbox Series X voor het eerst onthulde . Onmiddellijk werd de console een meme, waarbij het internet het vergeleek met allerlei grote, boxy-items, van een desktoptoren tot een koelkast. Nou, Microsoft is nu bezig met de grap.

Het in Redmond gevestigde bedrijf heeft de Xbox Series X-koelkast geïntroduceerd. Geen grapje. Het is een replica van de console van de volgende generatie, met een lengte van meer dan 1,80 meter en een gewicht van 400 pond. Het wordt geleverd met hetzelfde ontwerp, inclusief een Xbox-logo dat aan de voorkant oplicht en een groen gloeiend lampje in de koelkast, en het heeft een opstartgeluid wanneer je de schijf gebruikt om de koelkast te openen.

Microsoft waardeert de grote koelkast voor slechts $ 499, maar u kunt deze feestdagen niet naar uw plaatselijke Home Depot of Lowes gaan om er een te kopen. In feite zal je dat nooit kunnen, want Microsoft geeft de Xbox Series X-koelkast weg in een wedstrijd. Op 4 november 2020 kiest het een winnaar.

"Een gelukkige fan krijgt de kans om zijn dromen kracht bij te zetten en zijn eigen Xbox Series X-koelkast te winnen (verjaardagstaart en andere inhoud niet inbegrepen), door simpelweg de Xbox-sweepstakes-tweet van 28 oktober tot en met 4 november te retweeten," legde Microsoft uit in een blogbericht .

Technisch gezien kreeg een andere persoon in de wereld een van deze speciale koelkasten: Microsoft gaf een Xbox Series X-koelkast aan Snoop Dogg , een oude Xbox-fan.

Geschreven door Maggie Tillman.